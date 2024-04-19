https://ria.ru/20240419/pozhar-1941168967.html

В Брянской области после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

В Брянской области после падения сбитого дрона загорелся энергообъект - РИА Новости, 20.04.2024

В Брянской области после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-19T23:48

2024-04-19T23:48

2024-04-20T00:01

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

выгоничский район

суземский район

александр богомаз

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава региона Александр Богомаз."Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших нет. При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что на месте пожара работают специалисты.Богомаз также добавил, что еще один дрон сбили над Суземским районом. В результате никто не пострадал, разрушений также нет.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

брянская область

выгоничский район

суземский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, брянская область, выгоничский район, суземский район, александр богомаз