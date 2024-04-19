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В Брянской области после падения сбитого дрона загорелся энергообъект - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:48 19.04.2024 (обновлено: 00:01 20.04.2024)
https://ria.ru/20240419/pozhar-1941168967.html
В Брянской области после падения сбитого дрона загорелся энергообъект
В Брянской области после падения сбитого дрона загорелся энергообъект - РИА Новости, 20.04.2024
В Брянской области после падения сбитого дрона загорелся энергообъект
Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-19T23:48
2024-04-20T00:01
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
выгоничский район
суземский район
александр богомаз
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава региона Александр Богомаз."Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших нет. При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.Губернатор подчеркнул, что на месте пожара работают специалисты.Богомаз также добавил, что еще один дрон сбили над Суземским районом. В результате никто не пострадал, разрушений также нет.Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
брянская область
выгоничский район
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происшествия, брянская область, выгоничский район, суземский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Суземский район, Александр Богомаз
В Брянской области после падения сбитого дрона загорелся энергообъект

В Брянской области после падения сбитого дрона начался пожар на энергообъекте

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава региона Александр Богомаз.
«
"Пять ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Выгоничским районом. Пострадавших нет. При падении сбитого БПЛА произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры", — написал он в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что на месте пожара работают специалисты.
Богомаз также добавил, что еще один дрон сбили над Суземским районом. В результате никто не пострадал, разрушений также нет.
Киевский режим практически ежедневно пытается атаковать приграничные и центральные регионы России, в том числе с помощью беспилотников. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВыгоничский районСуземский районАлександр Богомаз
 
 
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