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Расширен список косметических средств, попадающих под повышенные пошлины - РИА Новости, 19.04.2024
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20:54 19.04.2024 (обновлено: 21:57 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/poshliny-1941149193.html
Расширен список косметических средств, попадающих под повышенные пошлины
Расширен список косметических средств, попадающих под повышенные пошлины - РИА Новости, 19.04.2024
Расширен список косметических средств, попадающих под повышенные пошлины
Кабмин РФ расширил перечень ввозимой парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в размере 35%, включив в него в том числе зубные пасты из... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:54
2024-04-19T21:57
экономика
россия
испания
япония
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кабмин РФ расширил перечень ввозимой парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в размере 35%, включив в него в том числе зубные пасты из Испании и Японии, а также лаки для волос из Польши. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Таможенная пошлина в размере 35% в отношении ряда продукции, в основном парфюмерно-косметической, ввозимой из недружественных стран, была установлена в конце 2022 года и сейчас действует до конца 2024 года. Согласно новому постановлению, перечень распространился в отношении новых позиций, расширен и сам список стран. Теперь под ограничения попадут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши, средства для бритья из Германии и прочее. По мнению Минпромторга РФ, это продление и масштабирование специальной экономической меры, доказавшей свою эффективность и пользу для российского рынка. Так, по данным Росстата, на которые ссылается министерство, производство отечественной парфюмерно-косметической продукции увеличилось на 19% за 2023 год и составило 2,15 миллиарда штук, а по категориям, на зарубежные аналоги которых была введена повышенная пошлина, прирост составил 78% на шампуни и прочие средства для волос, 16% на дезодоранты и антиперспиранты, 7% на средства для бритья. При этом отмечается, что цены на российскую косметику остаются существенно ниже, чем на аналогичную по качеству иностранную – "разница достигает 2 и более раз". Кроме того, список товаров, облагаемых пошлиной, был определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций. "Таким образом, введение пошлин направлено на поддержку российских производителей: за последний год более 7 миллиардов рублей было проинвестировано компаниями в создание косметических производств в нашей стране: "Полекс Бьюти" (средства для профессионального окрашивания волос и ухода), "Грасс" (бытовая химия и уходовая косметика для волос), "ТСП" (уходовая и декоративная косметика), "ТБХ Раменское" (бытовая химия и косметика). Продолжение данной меры позволит в дальнейшем наращивать внутреннее производство – порядка 10% в год, исходя из предыдущей динамики, а также реализовать ряд проектов по локализации производства сырья и упаковки", - добавили в Минпромторге. Постановлением также повышаются ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. В частности, пошлина возрастет с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр (10 евроцентов). По данным ведомства, доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Кроме того, повышаются ставки ввозных таможенных пошлин до уровня 50% на отдельные виды товаров (готовые продукты, содержащие какао; пальто; обои; застежки-молнии), страной происхождения которых являются Литва, Латвия или Эстония.
https://ria.ru/20240209/import-1926284029.html
https://ria.ru/20231225/kosmetika-1917879921.html
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экономика, россия, испания, япония, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Испания, Япония, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Расширен список косметических средств, попадающих под повышенные пошлины

Кабмин расширил список косметических средств, попадающих под ввозную пошлину 35%

© Fotolia / Pavel LosevskyДевушка выбирает косметику
Девушка выбирает косметику - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Fotolia / Pavel Losevsky
Девушка выбирает косметику. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Кабмин РФ расширил перечень ввозимой парфюмерно-косметической продукции, попадающей под пошлины в размере 35%, включив в него в том числе зубные пасты из Испании и Японии, а также лаки для волос из Польши. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Таможенная пошлина в размере 35% в отношении ряда продукции, в основном парфюмерно-косметической, ввозимой из недружественных стран, была установлена в конце 2022 года и сейчас действует до конца 2024 года. Согласно новому постановлению, перечень распространился в отношении новых позиций, расширен и сам список стран. Теперь под ограничения попадут зубные пасты из Испании и Японии, лаки для волос из Польши, средства для бритья из Германии и прочее.
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По мнению Минпромторга РФ, это продление и масштабирование специальной экономической меры, доказавшей свою эффективность и пользу для российского рынка. Так, по данным Росстата, на которые ссылается министерство, производство отечественной парфюмерно-косметической продукции увеличилось на 19% за 2023 год и составило 2,15 миллиарда штук, а по категориям, на зарубежные аналоги которых была введена повышенная пошлина, прирост составил 78% на шампуни и прочие средства для волос, 16% на дезодоранты и антиперспиранты, 7% на средства для бритья.
При этом отмечается, что цены на российскую косметику остаются существенно ниже, чем на аналогичную по качеству иностранную – "разница достигает 2 и более раз". Кроме того, список товаров, облагаемых пошлиной, был определен совместно с представителями предприятий и ассоциаций.
"Таким образом, введение пошлин направлено на поддержку российских производителей: за последний год более 7 миллиардов рублей было проинвестировано компаниями в создание косметических производств в нашей стране: "Полекс Бьюти" (средства для профессионального окрашивания волос и ухода), "Грасс" (бытовая химия и уходовая косметика для волос), "ТСП" (уходовая и декоративная косметика), "ТБХ Раменское" (бытовая химия и косметика). Продолжение данной меры позволит в дальнейшем наращивать внутреннее производство – порядка 10% в год, исходя из предыдущей динамики, а также реализовать ряд проектов по локализации производства сырья и упаковки", - добавили в Минпромторге.
Постановлением также повышаются ставки таможенных пошлин на пиво из недружественных стран. В частности, пошлина возрастет с нынешних 0,04 евро до 0,1 евро за литр (10 евроцентов). По данным ведомства, доля данной продукции в общей структуре потребления не превышает 5%. Кроме того, повышаются ставки ввозных таможенных пошлин до уровня 50% на отдельные виды товаров (готовые продукты, содержащие какао; пальто; обои; застежки-молнии), страной происхождения которых являются Литва, Латвия или Эстония.
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ЭкономикаРоссияИспанияЯпонияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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