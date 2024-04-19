https://ria.ru/20240419/port-1941125560.html
Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области
Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области - РИА Новости, 19.04.2024
Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области
Вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:27
2024-04-19T18:27
2024-04-19T18:27
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Одесса, в 15.00 (совпадает с мск - ред.) прилет в Южном (город в Одесской области - ред.), прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. Наши товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько скорых", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что гражданским доступ к побережью запрещен. "Теперь блокпосты поставили еще в нескольких частях города, идет проверка всего, как на таможне", - добавил подпольщик. В ночь на пятницу в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе. Позднее он уточнил, что повреждена припортовая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240409/ilichevsk-1938756060.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, одесская область, сергей лебедев, украина, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по порту в городе Южное Одесской области
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Одесса, в 15.00 (совпадает с мск - ред.) прилет в Южном (город в Одесской области - ред.), прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. Наши товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько скорых", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что гражданским доступ к побережью запрещен. "Теперь блокпосты поставили еще в нескольких частях города, идет проверка всего, как на таможне", - добавил подпольщик.
В ночь на пятницу в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе. Позднее он уточнил, что повреждена припортовая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что российские войска в боях с ВСУ
не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.