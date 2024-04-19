Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/port-1941125560.html
Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области
Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области - РИА Новости, 19.04.2024
Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области
Вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:27
2024-04-19T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
сергей лебедев
украина
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938005677_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_486669c157534f8ffbe3051eab50528b.jpg
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Одесса, в 15.00 (совпадает с мск - ред.) прилет в Южном (город в Одесской области - ред.), прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. Наши товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько скорых", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что гражданским доступ к побережью запрещен. "Теперь блокпосты поставили еще в нескольких частях города, идет проверка всего, как на таможне", - добавил подпольщик. В ночь на пятницу в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе. Позднее он уточнил, что повреждена припортовая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240409/ilichevsk-1938756060.html
https://ria.ru/20231230/podpole-1919077597.html
одесская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938005677_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_5c51b9b95f8439b636f23eeaa9b06398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, одесская область, сергей лебедев, украина, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по порту в городе Южное Одесской области

© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperПожарные в Одессе
Пожарные в Одессе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Пожарные в Одессе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Одесса, в 15.00 (совпадает с мск - ред.) прилет в Южном (город в Одесской области - ред.), прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. Наши товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько скорых", - сказал собеседник агентства.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
ВС России ударили по Ильичевску в Одесской области
9 апреля, 09:35
Он также отметил, что гражданским доступ к побережью запрещен. "Теперь блокпосты поставили еще в нескольких частях города, идет проверка всего, как на таможне", - добавил подпольщик.
В ночь на пятницу в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе. Позднее он уточнил, что повреждена припортовая инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский пожарный во время тушения пожара на объекте критической инфраструктуры в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Подполье назвало объекты на Украине, пораженные ударами 29 декабря
30 декабря 2023, 03:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала