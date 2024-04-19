https://ria.ru/20240419/port-1941125560.html

Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области

Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области - РИА Новости, 19.04.2024

Подполье сообщило об ударе по порту в Одесской области

Вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:27

2024-04-19T18:27

2024-04-19T18:27

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по порту города Южное у Одессы, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Одесса, в 15.00 (совпадает с мск - ред.) прилет в Южном (город в Одесской области - ред.), прилетело качественно, даже в Коблево ощутили. Наши товарищи из Южного говорят, что прилет был в порт. Большой выброс пламени, несколько скорых", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что гражданским доступ к побережью запрещен. "Теперь блокпосты поставили еще в нескольких частях города, идет проверка всего, как на таможне", - добавил подпольщик. В ночь на пятницу в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Утром глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе. Позднее он уточнил, что повреждена припортовая инфраструктура. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240409/ilichevsk-1938756060.html

https://ria.ru/20231230/podpole-1919077597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесская область, сергей лебедев, украина, вооруженные силы рф, россия