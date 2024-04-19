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США при объяснении вето в СБ ООН выглядели жалкими, рассказал Полянский - РИА Новости, 19.04.2024
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01:32 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/polyanskiy-1940932117.html
США при объяснении вето в СБ ООН выглядели жалкими, рассказал Полянский
США при объяснении вето в СБ ООН выглядели жалкими, рассказал Полянский - РИА Новости, 19.04.2024
США при объяснении вето в СБ ООН выглядели жалкими, рассказал Полянский
США выглядели жалко, пытаясь объяснить, почему они наложили вето на резолюцию СБ ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав организации, написал РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T01:32
2024-04-19T01:32
сша
палестина
россия
дмитрий полянский
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ООН, 19 апр – РИА Новости. США выглядели жалко, пытаясь объяснить, почему они наложили вето на резолюцию СБ ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав организации, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали за. По словам зампостпреда США при ООН Роберта Вуда, Штаты четко заявляли, что "преждевременные действия" в Нью-Йорке, "даже с лучшими намерениями, не принесут государственности палестинскому народу". Он сослался на формальное заключение комитета по приему новых членов ООН - у членов СБ не было единого мнения о том, соответствует ли Палестина критериям членства в организации. Вуд указал, что Вашингтон "давно призывал палестинские власти предпринять необходимые реформы, чтобы помочь основать атрибуты готовности". По этим причинам, по его словам, США голосовали против. "Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето. Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями. Выглядело жалко. А мы уверенно, с чистой совестью и всем сердцем голосовали за", - написал Полянский.
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сша, палестина, россия, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Палестина, Россия, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
США при объяснении вето в СБ ООН выглядели жалкими, рассказал Полянский

Полянский: США выглядели жалко, объясняя вето по теме членства Палестины в ООН

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 19 апр – РИА Новости. США выглядели жалко, пытаясь объяснить, почему они наложили вето на резолюцию СБ ООН, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав организации, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали за.
По словам зампостпреда США при ООН Роберта Вуда, Штаты четко заявляли, что "преждевременные действия" в Нью-Йорке, "даже с лучшими намерениями, не принесут государственности палестинскому народу". Он сослался на формальное заключение комитета по приему новых членов ООН - у членов СБ не было единого мнения о том, соответствует ли Палестина критериям членства в организации. Вуд указал, что Вашингтон "давно призывал палестинские власти предпринять необходимые реформы, чтобы помочь основать атрибуты готовности". По этим причинам, по его словам, США голосовали против.
"Один постоянный член СБ ООН против: США применили вето. Сбивчиво объясняли, что не время и что сначала нужна нормализация отношений Израиля с арабскими соседями. Выглядело жалко. А мы уверенно, с чистой совестью и всем сердцем голосовали за", - написал Полянский.
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
01:01
 
СШАПалестинаРоссияДмитрий ПолянскийООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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