Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года
© Фото : правительство Московской областиНовое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года
Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новое здание поликлиники №1 в микрорайоне Букино в Лобне планируют открыть в I квартале 2025 года, помещение позволит принимать до 600 пациентов в смену, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"В Букино в марте 2023 года мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника – более 60 тысяч человек из пяти микрорайонов округа. Задача – сдать к концу года. Проект долгожданный и будет очень востребован. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале-марте 2025 года начнется прием", – сказал Воробьев, слова которого цитирует прес-служба губернатора и правительства региона.
Согласно сообщению, сейчас медучреждение в микрорайоне Букино работает в трехэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену, после переезда мощность увеличится до 600.
В новом здании заработают взрослая поликлиника, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, два рентген-кабинета. Также в новом здании разместят женскую консультацию с дневным стационаром на пять коек и малой операционной.
На данный момент готовность объекта составляет 63%. Идет отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов, уточнили в пресс-службе.