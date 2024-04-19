https://ria.ru/20240419/poliklinika-1941085243.html

Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года

Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года - РИА Новости, 19.04.2024

Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года

Новое здание поликлиники №1 в микрорайоне Букино в Лобне планируют открыть в I квартале 2025 года, помещение позволит принимать до 600 пациентов в смену,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:39

2024-04-19T16:39

2024-04-19T16:40

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

лобня

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941092939_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_47686bdacd13d7f5134d418e374a4871.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новое здание поликлиники №1 в микрорайоне Букино в Лобне планируют открыть в I квартале 2025 года, помещение позволит принимать до 600 пациентов в смену, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Букино в марте 2023 года мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника – более 60 тысяч человек из пяти микрорайонов округа. Задача – сдать к концу года. Проект долгожданный и будет очень востребован. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале-марте 2025 года начнется прием", – сказал Воробьев, слова которого цитирует прес-служба губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, сейчас медучреждение в микрорайоне Букино работает в трехэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену, после переезда мощность увеличится до 600. В новом здании заработают взрослая поликлиника, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, два рентген-кабинета. Также в новом здании разместят женскую консультацию с дневным стационаром на пять коек и малой операционной. На данный момент готовность объекта составляет 63%. Идет отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240409/stroitelstvo-1938819527.html

московская область (подмосковье)

лобня

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), лобня, андрей воробьев