Рейтинг@Mail.ru
Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:39 19.04.2024 (обновлено: 16:40 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/poliklinika-1941085243.html
Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года
Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года - РИА Новости, 19.04.2024
Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года
Новое здание поликлиники №1 в микрорайоне Букино в Лобне планируют открыть в I квартале 2025 года, помещение позволит принимать до 600 пациентов в смену,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:39
2024-04-19T16:40
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
лобня
андрей воробьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941092939_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_47686bdacd13d7f5134d418e374a4871.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новое здание поликлиники №1 в микрорайоне Букино в Лобне планируют открыть в I квартале 2025 года, помещение позволит принимать до 600 пациентов в смену, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В Букино в марте 2023 года мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника – более 60 тысяч человек из пяти микрорайонов округа. Задача – сдать к концу года. Проект долгожданный и будет очень востребован. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале-марте 2025 года начнется прием", – сказал Воробьев, слова которого цитирует прес-служба губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, сейчас медучреждение в микрорайоне Букино работает в трехэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену, после переезда мощность увеличится до 600. В новом здании заработают взрослая поликлиника, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, два рентген-кабинета. Также в новом здании разместят женскую консультацию с дневным стационаром на пять коек и малой операционной. На данный момент готовность объекта составляет 63%. Идет отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240409/stroitelstvo-1938819527.html
московская область (подмосковье)
лобня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941092939_124:0:1084:720_1920x0_80_0_0_2a52d10da3605206952a78439f7dfafb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), лобня, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Лобня, Андрей Воробьев

Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года

© Фото : правительство Московской областиНовое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года
Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : правительство Московской области
Новое здание поликлиники появится в подмосковной Лобне в начале 2025 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новое здание поликлиники №1 в микрорайоне Букино в Лобне планируют открыть в I квартале 2025 года, помещение позволит принимать до 600 пациентов в смену, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"В Букино в марте 2023 года мы начали строить новый объект, который будет обслуживать в два раза больше жителей, чем принимает сейчас городская поликлиника – более 60 тысяч человек из пяти микрорайонов округа. Задача – сдать к концу года. Проект долгожданный и будет очень востребован. Рассчитываем, что после установки необходимого оборудования уже в феврале-марте 2025 года начнется прием", – сказал Воробьев, слова которого цитирует прес-служба губернатора и правительства региона.
Согласно сообщению, сейчас медучреждение в микрорайоне Букино работает в трехэтажной постройке 1976 года и может принимать 335 пациентов в смену, после переезда мощность увеличится до 600.
В новом здании заработают взрослая поликлиника, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория, травматологический центр, отделения эндоскопической диагностики и медицинской реабилитации, профилактики и диспансеризации, два рентген-кабинета. Также в новом здании разместят женскую консультацию с дневным стационаром на пять коек и малой операционной.
На данный момент готовность объекта составляет 63%. Идет отделка помещений, монтаж инженерных сетей и лифтов, уточнили в пресс-службе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил завершение строительства Детского клинического центра им. Леонида Рошаля в Красногорске - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Воробьев проверил строительство Детского клинического центра в Красногорске
9 апреля, 13:31
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЛобняАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала