https://ria.ru/20240419/pogoda-1940953178.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:22
2024-04-19T08:22
2024-04-19T08:36
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист пояснил, что в пятницу погоду в Москве будет формировать теплый сектор активного циклона, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. "Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди. В Москве плюс 12-14 градусов, в Подмосковье плюс 11-16 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду. Днем с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидается облачная погода и до 14 градусов тепла