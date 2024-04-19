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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.04.2024
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08:22 19.04.2024 (обновлено: 08:36 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/pogoda-1940953178.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:22
2024-04-19T08:36
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист пояснил, что в пятницу погоду в Москве будет формировать теплый сектор активного циклона, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. "Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди. В Москве плюс 12-14 градусов, в Подмосковье плюс 11-16 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду. Днем с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html
https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидается облачная погода и до 14 градусов тепла

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЖенщина под дождем в Москве
Женщина под дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Женщина под дождем в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Специалист пояснил, что в пятницу погоду в Москве будет формировать теплый сектор активного циклона, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта.
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"Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди. В Москве плюс 12-14 градусов, в Подмосковье плюс 11-16 градусов", - сказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду. Днем с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба.
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