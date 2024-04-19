https://ria.ru/20240419/pogoda-1940953178.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 19.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:22

2024-04-19T08:22

2024-04-19T08:36

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Облачная погода и до плюс 14 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Специалист пояснил, что в пятницу погоду в Москве будет формировать теплый сектор активного циклона, а вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. "Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди. В Москве плюс 12-14 градусов, в Подмосковье плюс 11-16 градусов", - сказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду. Днем с порывами 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, барометры покажут 738 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

https://ria.ru/20240417/pogoda-1940551439.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус