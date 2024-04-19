https://ria.ru/20240419/podpole-1940945952.html

Подпольщик сообщил о трех "прилетах" по Одесской области

Подпольщик сообщил о трех "прилетах" по Одесской области - РИА Новости, 19.04.2024

Подпольщик сообщил о трех "прилетах" по Одесской области

Вооруженные силы России ударили по Одесской области, зафиксировано три "прилета", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:01

2024-04-19T07:01

2024-04-19T07:01

одесская область

россия

кривой рог

сергей лебедев

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Одесской области, зафиксировано три "прилета", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Одесской области - три "прилета": один в поселок Затока и куда-то еще. Подробности будут позже", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что два "прилета" было в Кривом Роге, подробности, по его словам, тоже будут позже.

https://ria.ru/20240322/udar-1934979453.html

одесская область

россия

кривой рог

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2024

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одесская область, россия, кривой рог, сергей лебедев