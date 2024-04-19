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Подпольщик сообщил о трех "прилетах" по Одесской области - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/podpole-1940945952.html
Подпольщик сообщил о трех "прилетах" по Одесской области
Подпольщик сообщил о трех "прилетах" по Одесской области - РИА Новости, 19.04.2024
Подпольщик сообщил о трех "прилетах" по Одесской области
Вооруженные силы России ударили по Одесской области, зафиксировано три "прилета", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:01
2024-04-19T07:01
одесская область
россия
кривой рог
сергей лебедев
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Одесской области, зафиксировано три "прилета", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "В Одесской области - три "прилета": один в поселок Затока и куда-то еще. Подробности будут позже", - сказал собеседник агентства. Также он добавил, что два "прилета" было в Кривом Роге, подробности, по его словам, тоже будут позже.
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одесская область
россия
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одесская область, россия, кривой рог, сергей лебедев
Одесская область, Россия, Кривой Рог, Сергей Лебедев, Специальная военная операция на Украине
Подпольщик сообщил о трех "прилетах" по Одесской области

Подполье: ВС России ударили по Одесской области, зафиксировано три прилета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамолет Су-34
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ударили по Одесской области, зафиксировано три "прилета", сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"В Одесской области - три "прилета": один в поселок Затока и куда-то еще. Подробности будут позже", - сказал собеседник агентства.
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Также он добавил, что два "прилета" было в Кривом Роге, подробности, по его словам, тоже будут позже.
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьРоссияКривой РогСергей Лебедев
 
 
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