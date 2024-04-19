https://ria.ru/20240419/podmoskove-1941121775.html

В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки

В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки - РИА Новости, 19.04.2024

В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки

Во всех лесничествах Подмосковья ведутся работы по ремонту и установке новых шлагбаумов, также будут установлены фотоловушки для фиксации нарушений, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:41

2024-04-19T18:41

2024-04-19T18:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941126817_0:142:719:546_1920x0_80_0_0_ef0945ec565c394f4386ea1e766c8d8a.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Во всех лесничествах Подмосковья ведутся работы по ремонту и установке новых шлагбаумов, также будут установлены фотоловушки для фиксации нарушений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "В этом году на территории Подмосковья для ограничения съезда в леса будет проведен монтаж 292 шлагбаумов, 32 из которых установят на территории наиболее горимых округов Московской области. Также на таких съездах для фиксации нарушений мы установим фотоловушки", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов. Он отметил, что по состоянию на 18 апреля отремонтировано и установлено 46 новых шлагбаумов. Завершение установки конструкций планируется в начале мая этого года. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц – от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных - от 30 до 110 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

https://ria.ru/20240418/podmoskove-1940862178.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)