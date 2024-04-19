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В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки - РИА Новости, 19.04.2024
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Новости Подмосковья
 
18:41 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/podmoskove-1941121775.html
В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки
В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки - РИА Новости, 19.04.2024
В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки
Во всех лесничествах Подмосковья ведутся работы по ремонту и установке новых шлагбаумов, также будут установлены фотоловушки для фиксации нарушений, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:41
2024-04-19T18:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Во всех лесничествах Подмосковья ведутся работы по ремонту и установке новых шлагбаумов, также будут установлены фотоловушки для фиксации нарушений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "В этом году на территории Подмосковья для ограничения съезда в леса будет проведен монтаж 292 шлагбаумов, 32 из которых установят на территории наиболее горимых округов Московской области. Также на таких съездах для фиксации нарушений мы установим фотоловушки", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов. Он отметил, что по состоянию на 18 апреля отремонтировано и установлено 46 новых шлагбаумов. Завершение установки конструкций планируется в начале мая этого года. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц – от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных - от 30 до 110 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки

© Фото : комитет лесного хозяйства Московской областиВ лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки
В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : комитет лесного хозяйства Московской области
В лесах Подмосковья установят новые шлагбаумы и фотоловушки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Во всех лесничествах Подмосковья ведутся работы по ремонту и установке новых шлагбаумов, также будут установлены фотоловушки для фиксации нарушений, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"В этом году на территории Подмосковья для ограничения съезда в леса будет проведен монтаж 292 шлагбаумов, 32 из которых установят на территории наиболее горимых округов Московской области. Также на таких съездах для фиксации нарушений мы установим фотоловушки", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
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Он отметил, что по состоянию на 18 апреля отремонтировано и установлено 46 новых шлагбаумов.
Завершение установки конструкций планируется в начале мая этого года.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц – от 15 до 60 тысяч рублей, для должностных - от 30 до 110 тысяч рублей, для юридических – от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от восьми лет.
 
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