https://ria.ru/20240419/podmoskove-1941021959.html

Почти 30 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

Почти 30 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 19.04.2024

Почти 30 тысяч человек стали донорами крови в Подмосковье с начала года

С начала этого года почти 30 тысяч человек в Подмосковье стали донорами крови, из них свыше 6 тысяч сделали это впервые, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:38

2024-04-19T12:38

2024-04-19T12:38

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

донорство

кровь

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. С начала этого года почти 30 тысяч человек в Подмосковье стали донорами крови, из них свыше 6 тысяч сделали это впервые, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Все мы помним, как недавно, когда случилась трагедия в "Крокусе", неравнодушные люди пришли в пункты сдачи крови. Именно активная жизненная позиция доноров позволяет поддерживать в регионе необходимые запасы крови и ее компонентов. Ежегодно в Подмосковье растет количество людей, готовых стать донорами. Так, в прошлом году кровь и ее компоненты сдали более 55 тысяч человек", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Сдать кровь можно в областном Центре крови и его подразделениях в Подольске, Щелкове, Воскресенске и Орехово-Зуеве, а также на выездных донорских акциях. Также в 22 городских округах Московской области медицинские учреждения имеют в своем составе отделения переливания крови, куда тоже может прийти любой человек, желающий стать донором. Ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00 по адресу: город Москва, улица Металлургов, 37А.

https://ria.ru/20240418/lor-oborudovanie-1940836853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), донорство, кровь