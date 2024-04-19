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Эксперт рассказал о российском аналоге AutoCAD - РИА Новости, 19.04.2024
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19:37 19.04.2024 (обновлено: 20:15 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/po-1941137852.html
Эксперт рассказал о российском аналоге AutoCAD
Эксперт рассказал о российском аналоге AutoCAD - РИА Новости, 19.04.2024
Эксперт рассказал о российском аналоге AutoCAD
Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения (ПО) AutoCAD от компании Autodesk - это платформа nanoCAD компании... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:37
2024-04-19T20:15
экономика
технологии
ссср
россия
евросоюз
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения (ПО) AutoCAD от компании Autodesk - это платформа nanoCAD компании "Нанософт", рассказал РИА Новости директор по развитию ООО "Глазар" Александр Баев. В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на собеседников в строительных организациях сообщила, что в России началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету. "Есть отечественный аналог AutoCAD - это платформа nanoCAD от компании "Нанософт". Формат файлов тот же, переход с одного ПО на другое бесшовный. Единственный полноценный аналог, как уже говорил, это платформа nanoCAD", - сообщил Баев. В свою очередь исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин рассказал РИА Новости, что в последнее время AutoCAD также активно заменяется российским решением "Компас-график". По его словам, уровень зрелости отечественного BIM-рынка достаточно высок.Заместитель генерального директора Renga Software Максим Нечипоренко объяснил, что американская компания пришла на российский рынок очень давно, первые версии AutoCAD появились еще в СССР. За эти годы решения Autodesk заняли большую долю российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР). Так, по оценкам специалистов, до момента ухода из России, доля компании в строительном сегменте применения CAD составляла 80-90%, а в машиностроительном - не более 30%. Он добавил, что в марте 2024 года компания Autodesk объявила о запрете российским компаниям использовать свое ПО. Ранее в декабре 2023 года был выпущен 12 пакет санкций ЕС, который содержал указания о введении запрета на использование конкретных классов программного обеспечения, среди которых были упомянуты классы PDM, CAD, BIM.Системный администратор компании EvApps Алексей Куравский отметил, что Autodesk активировала ранее скрытый инструмент онлайн-проверки лицензии и геопозиции для сопоставления с условиями правомерности использования. Так как из России компания официально ушла, то и лицензии были отозваны или признаны недействительными на территории РФ.
https://ria.ru/20231009/botnety-1901384449.html
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экономика, технологии, ссср, россия, евросоюз
Экономика, Технологии, СССР, Россия, Евросоюз
Эксперт рассказал о российском аналоге AutoCAD

Баев: Россия имеет полноценный аналог американского промышленного ПО AutoCAD

© Depositphotos.com / 3dmentatСерверная
Серверная - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Depositphotos.com / 3dmentat
Серверная. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения (ПО) AutoCAD от компании Autodesk - это платформа nanoCAD компании "Нанософт", рассказал РИА Новости директор по развитию ООО "Глазар" Александр Баев.
В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на собеседников в строительных организациях сообщила, что в России началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету.
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"Есть отечественный аналог AutoCAD - это платформа nanoCAD от компании "Нанософт". Формат файлов тот же, переход с одного ПО на другое бесшовный. Единственный полноценный аналог, как уже говорил, это платформа nanoCAD", - сообщил Баев.
В свою очередь исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин рассказал РИА Новости, что в последнее время AutoCAD также активно заменяется российским решением "Компас-график". По его словам, уровень зрелости отечественного BIM-рынка достаточно высок.
Заместитель генерального директора Renga Software Максим Нечипоренко объяснил, что американская компания пришла на российский рынок очень давно, первые версии AutoCAD появились еще в СССР. За эти годы решения Autodesk заняли большую долю российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР). Так, по оценкам специалистов, до момента ухода из России, доля компании в строительном сегменте применения CAD составляла 80-90%, а в машиностроительном - не более 30%.
Он добавил, что в марте 2024 года компания Autodesk объявила о запрете российским компаниям использовать свое ПО. Ранее в декабре 2023 года был выпущен 12 пакет санкций ЕС, который содержал указания о введении запрета на использование конкретных классов программного обеспечения, среди которых были упомянуты классы PDM, CAD, BIM.
Системный администратор компании EvApps Алексей Куравский отметил, что Autodesk активировала ранее скрытый инструмент онлайн-проверки лицензии и геопозиции для сопоставления с условиями правомерности использования. Так как из России компания официально ушла, то и лицензии были отозваны или признаны недействительными на территории РФ.
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