https://ria.ru/20240419/po-1941137852.html

Эксперт рассказал о российском аналоге AutoCAD

Эксперт рассказал о российском аналоге AutoCAD - РИА Новости, 19.04.2024

Эксперт рассказал о российском аналоге AutoCAD

Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения (ПО) AutoCAD от компании Autodesk - это платформа nanoCAD компании... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:37

2024-04-19T19:37

2024-04-19T20:15

экономика

технологии

ссср

россия

евросоюз

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия имеет полноценный аналог американского промышленного программного обеспечения (ПО) AutoCAD от компании Autodesk - это платформа nanoCAD компании "Нанософт", рассказал РИА Новости директор по развитию ООО "Глазар" Александр Баев. В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на собеседников в строительных организациях сообщила, что в России началась блокировка программы для автоматизации проектирования AutoCAD, в том числе и взломанных версий. По словам пользователей, блокировка коснулась аккаунтов устройств, подключенных к интернету. "Есть отечественный аналог AutoCAD - это платформа nanoCAD от компании "Нанософт". Формат файлов тот же, переход с одного ПО на другое бесшовный. Единственный полноценный аналог, как уже говорил, это платформа nanoCAD", - сообщил Баев. В свою очередь исполнительный директор АРПП "Отечественный софт" Ренат Лашин рассказал РИА Новости, что в последнее время AutoCAD также активно заменяется российским решением "Компас-график". По его словам, уровень зрелости отечественного BIM-рынка достаточно высок.Заместитель генерального директора Renga Software Максим Нечипоренко объяснил, что американская компания пришла на российский рынок очень давно, первые версии AutoCAD появились еще в СССР. За эти годы решения Autodesk заняли большую долю российского рынка систем автоматизированного проектирования (САПР). Так, по оценкам специалистов, до момента ухода из России, доля компании в строительном сегменте применения CAD составляла 80-90%, а в машиностроительном - не более 30%. Он добавил, что в марте 2024 года компания Autodesk объявила о запрете российским компаниям использовать свое ПО. Ранее в декабре 2023 года был выпущен 12 пакет санкций ЕС, который содержал указания о введении запрета на использование конкретных классов программного обеспечения, среди которых были упомянуты классы PDM, CAD, BIM.Системный администратор компании EvApps Алексей Куравский отметил, что Autodesk активировала ранее скрытый инструмент онлайн-проверки лицензии и геопозиции для сопоставления с условиями правомерности использования. Так как из России компания официально ушла, то и лицензии были отозваны или признаны недействительными на территории РФ.

https://ria.ru/20231009/botnety-1901384449.html

https://ria.ru/20231205/solar-1912868966.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, ссср, россия, евросоюз