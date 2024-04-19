https://ria.ru/20240419/plennyy-1940985385.html

Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным

Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным - РИА Новости, 19.04.2024

Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным

Украинский солдат рассказал, что связался с российскими военными через дрон, продемонстрировав знаками, что он сдаётся, соответствующее видео предоставило... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:49

2024-04-19T10:49

2024-04-19T11:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940988006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55ca3f0ca4eabbbd2a384c3d73ce4cb5.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинский солдат рассказал, что связался с российскими военными через дрон, продемонстрировав знаками, что он сдаётся, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ.По словам Виталия Федорчука, он был отправлен командованием на передовую в группе из трех военнослужащих. Их атаковали российские ударные мини-дроны, сбросившие гранаты."Нас забросали "сбросами", моих товарищей "задвухсотило". У меня шансов не оставалось: я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций, и там меня приняли", - рассказал военнопленный.Он добавил, что российские военные обращались с ним хорошо.В зоне специальной военной операции сегодня широко применяются мини-дроны различных марок. Такие аппараты используются для разведки, поражения целей - как с помощью сброса гранат, так и с помощью боевой части. Кроме того, беспилотники могут использоваться для агитационных целей, сбрасывая листовки, или для коммуникации, как в описанном выше случае.

https://ria.ru/20240419/saldo-1940979351.html

https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военнопленный о том, что сдался в плен с помощью российского беспилотника Попавший в плен украинский солдат Виктор Федорчук рассказал, что сдался в плен с помощью российского беспилотника. 2024-04-19T10:49 true PT4M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия