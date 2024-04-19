https://ria.ru/20240419/plennyy-1940985385.html
Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным
Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным - РИА Новости, 19.04.2024
Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным
Украинский солдат рассказал, что связался с российскими военными через дрон, продемонстрировав знаками, что он сдаётся, соответствующее видео предоставило... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:49
2024-04-19T10:49
2024-04-19T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинский солдат рассказал, что связался с российскими военными через дрон, продемонстрировав знаками, что он сдаётся, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ.По словам Виталия Федорчука, он был отправлен командованием на передовую в группе из трех военнослужащих. Их атаковали российские ударные мини-дроны, сбросившие гранаты."Нас забросали "сбросами", моих товарищей "задвухсотило". У меня шансов не оставалось: я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций, и там меня приняли", - рассказал военнопленный.Он добавил, что российские военные обращались с ним хорошо.В зоне специальной военной операции сегодня широко применяются мини-дроны различных марок. Такие аппараты используются для разведки, поражения целей - как с помощью сброса гранат, так и с помощью боевой части. Кроме того, беспилотники могут использоваться для агитационных целей, сбрасывая листовки, или для коммуникации, как в описанном выше случае.
https://ria.ru/20240419/saldo-1940979351.html
https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинский военнопленный о том, что сдался в плен с помощью российского беспилотника
Попавший в плен украинский солдат Виктор Федорчук рассказал, что сдался в плен с помощью российского беспилотника.
2024-04-19T10:49
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PT4M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным
Пленный украинец рассказал, как связался с российскими военными с помощью дрона
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинский солдат рассказал, что связался с российскими военными через дрон, продемонстрировав знаками, что он сдаётся, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ.
По словам Виталия Федорчука, он был отправлен командованием на передовую в группе из трех военнослужащих. Их атаковали российские ударные мини-дроны, сбросившие гранаты.
"Нас забросали "сбросами", моих товарищей "задвухсотило". У меня шансов не оставалось: я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций, и там меня приняли", - рассказал военнопленный.
Он добавил, что российские военные обращались с ним хорошо.
В зоне специальной военной операции сегодня широко применяются мини-дроны различных марок. Такие аппараты используются для разведки, поражения целей - как с помощью сброса гранат, так и с помощью боевой части. Кроме того, беспилотники могут использоваться для агитационных целей, сбрасывая листовки, или для коммуникации, как в описанном выше случае.