Рейтинг@Mail.ru
Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 19.04.2024 (обновлено: 11:10 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/plennyy-1940985385.html
Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным
Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным - РИА Новости, 19.04.2024
Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным
Украинский солдат рассказал, что связался с российскими военными через дрон, продемонстрировав знаками, что он сдаётся, соответствующее видео предоставило... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:49
2024-04-19T11:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940988006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_55ca3f0ca4eabbbd2a384c3d73ce4cb5.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинский солдат рассказал, что связался с российскими военными через дрон, продемонстрировав знаками, что он сдаётся, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ.По словам Виталия Федорчука, он был отправлен командованием на передовую в группе из трех военнослужащих. Их атаковали российские ударные мини-дроны, сбросившие гранаты."Нас забросали "сбросами", моих товарищей "задвухсотило". У меня шансов не оставалось: я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций, и там меня приняли", - рассказал военнопленный.Он добавил, что российские военные обращались с ним хорошо.В зоне специальной военной операции сегодня широко применяются мини-дроны различных марок. Такие аппараты используются для разведки, поражения целей - как с помощью сброса гранат, так и с помощью боевой части. Кроме того, беспилотники могут использоваться для агитационных целей, сбрасывая листовки, или для коммуникации, как в описанном выше случае.
https://ria.ru/20240419/saldo-1940979351.html
https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Украинский военнопленный о том, что сдался в плен с помощью российского беспилотника
Попавший в плен украинский солдат Виктор Федорчук рассказал, что сдался в плен с помощью российского беспилотника.
2024-04-19T10:49
true
PT4M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940988006_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cd3834074997b43911172a25d3fd1c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
Дрон помог украинскому солдату сдаться в плен российским военным

Пленный украинец рассказал, как связался с российскими военными с помощью дрона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Украинский солдат рассказал, что связался с российскими военными через дрон, продемонстрировав знаками, что он сдаётся, соответствующее видео предоставило Минобороны РФ.
По словам Виталия Федорчука, он был отправлен командованием на передовую в группе из трех военнослужащих. Их атаковали российские ударные мини-дроны, сбросившие гранаты.
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
Трое украинских солдат переплыли Днепр и сдались в плен
10:25
"Нас забросали "сбросами", моих товарищей "задвухсотило". У меня шансов не оставалось: я просто банально помахал руками в дрон, чтобы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций, и там меня приняли", - рассказал военнопленный.
Он добавил, что российские военные обращались с ним хорошо.
В зоне специальной военной операции сегодня широко применяются мини-дроны различных марок. Такие аппараты используются для разведки, поражения целей - как с помощью сброса гранат, так и с помощью боевой части. Кроме того, беспилотники могут использоваться для агитационных целей, сбрасывая листовки, или для коммуникации, как в описанном выше случае.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена
15 ноября 2023, 23:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала