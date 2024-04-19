https://ria.ru/20240419/peskov-1941032481.html
Делать заявления об атаке Израиля на Иран преждевременно, заявил Песков
Делать заявления об атаке Израиля на Иран преждевременно, заявил Песков - РИА Новости, 19.04.2024
Делать заявления об атаке Израиля на Иран преждевременно, заявил Песков
Официальных заявлений со стороны Израиля об атаке на Иран пока не было, пока преждевременно давать комментарии, не понимая деталей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:14
2024-04-19T13:14
2024-04-19T13:14
израиль
иран
россия
дмитрий песков
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальных заявлений со стороны Израиля об атаке на Иран пока не было, пока преждевременно давать комментарии, не понимая деталей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока не было официальных заявлений со стороны Израиля. Пока мы эту информацию изучаем, считаем, преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240412/izrail-1939490437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, россия, дмитрий песков, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире
Израиль, Иран, Россия, Дмитрий Песков, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире
Делать заявления об атаке Израиля на Иран преждевременно, заявил Песков
Песков: официальных заявлений со стороны Израиля об атаке на Иран пока не было