https://ria.ru/20240419/peskov-1941032481.html

Делать заявления об атаке Израиля на Иран преждевременно, заявил Песков

Делать заявления об атаке Израиля на Иран преждевременно, заявил Песков - РИА Новости, 19.04.2024

Делать заявления об атаке Израиля на Иран преждевременно, заявил Песков

Официальных заявлений со стороны Израиля об атаке на Иран пока не было, пока преждевременно давать комментарии, не понимая деталей, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:14

2024-04-19T13:14

2024-04-19T13:14

израиль

иран

россия

дмитрий песков

обострение ситуации между ираном и израилем

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Официальных заявлений со стороны Израиля об атаке на Иран пока не было, пока преждевременно давать комментарии, не понимая деталей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Пока не было официальных заявлений со стороны Израиля. Пока мы эту информацию изучаем, считаем, преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240412/izrail-1939490437.html

израиль

иран

россия

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Дарья Буймова

израиль, иран, россия, дмитрий песков, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире