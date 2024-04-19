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Киргизский банк перестанет принимать переводы через "Сбербанк Онлайн"
Киргизский банк перестанет принимать переводы через "Сбербанк Онлайн" - РИА Новости, 19.04.2024
Киргизский банк перестанет принимать переводы через "Сбербанк Онлайн"
Киргизский банк "Finca Банк" с 5 мая приостановит зачисления средств на счета своих клиентов через приложение "Сбербанк Онлайн" для граждан Киргизии, а для... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:24
2024-04-19T19:24
2024-04-19T19:24
экономика
киргизия
сбербанк россии
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Киргизский банк "Finca Банк" с 5 мая приостановит зачисления средств на счета своих клиентов через приложение "Сбербанк Онлайн" для граждан Киргизии, а для иностранных граждан с середины мая через "Тинькофф Мобайл", сообщается на сайте банка. "С 5 мая 2024 года мы закрываем услугу по зачислению переводов на банковские счета клиентов FINCA Банка через приложение "СберБанк Онлайн"... С середины мая 2024 года ЗАО "Финка Банк" останавливает зачисление средств, отправленных через приложение "Тинькофф Мобайл" на счета клиентов FINCA Банка, которые являются иностранными гражданами", - говорится в сообщении. Уточняется, что переводы можно будет получить через системы денежных переводов Astrasend, "Золотая Корона", Unistream, Ria, Western Union.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, киргизия, сбербанк россии, тинькофф. кредитные системы
Экономика, Киргизия, Сбербанк России, Тинькофф. Кредитные Системы
Киргизский банк перестанет принимать переводы через "Сбербанк Онлайн"
Киргизский "Finca Банк" в мае прекратит прием переводов через "Сбербанк Онлайн"
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости.
Киргизский банк "Finca Банк" с 5 мая приостановит зачисления средств на счета своих клиентов через приложение "Сбербанк Онлайн" для граждан Киргизии, а для иностранных граждан с середины мая через "Тинькофф Мобайл", сообщается
на сайте банка.
"С 5 мая 2024 года мы закрываем услугу по зачислению переводов на банковские счета клиентов FINCA Банка через приложение "СберБанк Онлайн"... С середины мая 2024 года ЗАО "Финка Банк" останавливает зачисление средств, отправленных через приложение "Тинькофф Мобайл" на счета клиентов FINCA Банка, которые являются иностранными гражданами", - говорится в сообщении.
Уточняется, что переводы можно будет получить через системы денежных переводов Astrasend, "Золотая Корона", Unistream, Ria, Western Union.