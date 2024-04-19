https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html

"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине

"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 19.04.2024

"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине

Украина в настоящее время находится в невыгодной позиции перед началом потенциальных переговоров с Россией, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:41

2024-04-19T15:41

2024-04-19T15:41

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украина в настоящее время находится в невыгодной позиции перед началом потенциальных переговоров с Россией, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft."Сейчас, когда помощь Запада остановилась, а ход конфликта складывается в пользу Москвы, Украина находится в менее выгодной переговорной позиции, чем раньше, и Россия, возможно, менее склонна начать переговоры", — отметил он.Мэлли подчеркнул, что за два года конфликта недоверие между Россией, Украиной и Западом только увеличилось. По этой причине, добавил он, добиться сейчас дипломатического урегулирования ситуации будет сложнее, чем в 2022 году.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".

https://ria.ru/20240419/makgregor-1941030982.html

https://ria.ru/20240419/bloomberg-1940983197.html

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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, такер карлсон, владимир зеленский