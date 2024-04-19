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"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 19.04.2024
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15:41 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html
"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине
"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 19.04.2024
"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине
Украина в настоящее время находится в невыгодной позиции перед началом потенциальных переговоров с Россией, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:41
2024-04-19T15:41
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украина в настоящее время находится в невыгодной позиции перед началом потенциальных переговоров с Россией, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft."Сейчас, когда помощь Запада остановилась, а ход конфликта складывается в пользу Москвы, Украина находится в менее выгодной переговорной позиции, чем раньше, и Россия, возможно, менее склонна начать переговоры", — отметил он.Мэлли подчеркнул, что за два года конфликта недоверие между Россией, Украиной и Западом только увеличилось. По этой причине, добавил он, добиться сейчас дипломатического урегулирования ситуации будет сложнее, чем в 2022 году.В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
https://ria.ru/20240419/makgregor-1941030982.html
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, такер карлсон, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, Владимир Зеленский
"В пользу Москвы": в США сделали важное заявление о переговорах по Украине

RS: переговорная позиция Украины сейчас намного хуже, чем в начале конфликта

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Украина в настоящее время находится в невыгодной позиции перед началом потенциальных переговоров с Россией, пишет Блез Мэлли в статье для Responsible Statecraft.
"Сейчас, когда помощь Запада остановилась, а ход конфликта складывается в пользу Москвы, Украина находится в менее выгодной переговорной позиции, чем раньше, и Россия, возможно, менее склонна начать переговоры", — отметил он.
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Мэлли подчеркнул, что за два года конфликта недоверие между Россией, Украиной и Западом только увеличилось. По этой причине, добавил он, добиться сейчас дипломатического урегулирования ситуации будет сложнее, чем в 2022 году.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу".
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