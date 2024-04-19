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Россия всегда предпочитает переговоры дракам, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:19 19.04.2024 (обновлено: 12:44 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941016391.html
Россия всегда предпочитает переговоры дракам, заявил Лавров
Россия всегда предпочитает переговоры дракам, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Россия всегда предпочитает переговоры дракам, заявил Лавров
Москва предпочитает переговоры войнам и дракам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя тему возможных переговоров по урегулированию... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:19
2024-04-19T12:44
россия
украина
сергей лавров
в мире
специальная военная операция на украине
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва предпочитает переговоры войнам и дракам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя тему возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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353
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Лавров: "Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам"
"Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам" Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" заявил, что переговоры - всегда предпочтительный вариант, и напомнил о встречах в Белоруссии и Стамбуле.
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россия, украина, сергей лавров, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия, Украина, Сергей Лавров, В мире, Специальная военная операция на Украине, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия всегда предпочитает переговоры дракам, заявил Лавров

Лавров: Россия всегда предпочитает переговоры дракам и войнам

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва предпочитает переговоры войнам и дракам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя тему возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
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