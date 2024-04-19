https://ria.ru/20240419/peregovory-1941016391.html

Россия всегда предпочитает переговоры дракам, заявил Лавров

Россия всегда предпочитает переговоры дракам, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Россия всегда предпочитает переговоры дракам, заявил Лавров

Москва предпочитает переговоры войнам и дракам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя тему возможных переговоров по урегулированию... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:19

2024-04-19T12:19

2024-04-19T12:44

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сергей лавров

в мире

специальная военная операция на украине

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Москва предпочитает переговоры войнам и дракам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя тему возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине."Как об этом постоянно напоминает президент, мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам", - сказал Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html

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Лавров: "Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам" "Мы всегда предпочитаем переговоры дракам и войнам" Лавров в интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" заявил, что переговоры - всегда предпочтительный вариант, и напомнил о встречах в Белоруссии и Стамбуле. 2024-04-19T12:19 true PT0M54S

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Варвара Скокшина

россия, украина, сергей лавров, в мире, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024