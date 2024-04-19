https://ria.ru/20240419/patriot-1940945608.html

В Госдуме оценили способность Patriot противостоять российскому оружию

В Госдуме оценили способность Patriot противостоять российскому оружию - РИА Новости, 19.04.2024

В Госдуме оценили способность Patriot противостоять российскому оружию

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что американская система противовоздушной обороны Patriot неспособна... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T06:56

2024-04-19T06:56

2024-04-19T06:56

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михаил шеремет

олаф шольц

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что американская система противовоздушной обороны Patriot неспособна противостоять российскому оружию. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в рамках НАТО есть возможность поставить Киеву дополнительные системы Patriot. В частности, вместе с поставляемой системой из Германии общее число может составить семь. "Американский зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Patriot показал на Украине свою неспособность противостоять российскому оружию, поэтому страны Запада начинают от неё избавляться", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, новые системы противовоздушной обороны Patriot будут уничтожены на Украине, как их предшественники. "Во всей этой истории с поставками Patriot Украине заработают только американцы. Для них выгодно поставлять Украине свой металлолом", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html

https://ria.ru/20231224/patriot-1917714901.html

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в мире, украина, михаил шеремет, олаф шольц