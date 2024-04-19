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В Госдуме оценили способность Patriot противостоять российскому оружию - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:56 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/patriot-1940945608.html
В Госдуме оценили способность Patriot противостоять российскому оружию
В Госдуме оценили способность Patriot противостоять российскому оружию - РИА Новости, 19.04.2024
В Госдуме оценили способность Patriot противостоять российскому оружию
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что американская система противовоздушной обороны Patriot неспособна... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T06:56
2024-04-19T06:56
в мире
украина
михаил шеремет
олаф шольц
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что американская система противовоздушной обороны Patriot неспособна противостоять российскому оружию. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в рамках НАТО есть возможность поставить Киеву дополнительные системы Patriot. В частности, вместе с поставляемой системой из Германии общее число может составить семь. "Американский зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Patriot показал на Украине свою неспособность противостоять российскому оружию, поэтому страны Запада начинают от неё избавляться", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, новые системы противовоздушной обороны Patriot будут уничтожены на Украине, как их предшественники. "Во всей этой истории с поставками Patriot Украине заработают только американцы. Для них выгодно поставлять Украине свой металлолом", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html
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в мире, украина, михаил шеремет, олаф шольц
В мире, Украина, Михаил Шеремет, Олаф Шольц, Специальная военная операция на Украине
В Госдуме оценили способность Patriot противостоять российскому оружию

Депутат Шеремет: система ПВО Patriot не может противостоять российскому оружию

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот"
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные возле зенитного ракетного комплекса "Пэтриот". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что американская система противовоздушной обороны Patriot неспособна противостоять российскому оружию.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в рамках НАТО есть возможность поставить Киеву дополнительные системы Patriot. В частности, вместе с поставляемой системой из Германии общее число может составить семь.
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"Американский зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Patriot показал на Украине свою неспособность противостоять российскому оружию, поэтому страны Запада начинают от неё избавляться", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, новые системы противовоздушной обороны Patriot будут уничтожены на Украине, как их предшественники.
"Во всей этой истории с поставками Patriot Украине заработают только американцы. Для них выгодно поставлять Украине свой металлолом", - сказал депутат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ШереметОлаф Шольц
 
 
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