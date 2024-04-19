https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html

Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки

Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 19.04.2024

Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки

Подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве и двух его соучастников вычислили по машине, на которой они скрывались, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:56

2024-04-19T18:56

2024-04-19T19:06

происшествия

москва

азербайджан

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юго-востоке москвы

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве и двух его соучастников вычислили по машине, на которой они скрывались, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Подозреваемый и его соучастники приехали к знакомому в станицу Казанская, где их задержали местные сотрудники полиции. О том, что преступники скрываются в одном из домов в станице, узнали по припаркованной машине, на которой передвигались разыскиваемые", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что дом сразу оцепили, действуя быстро, чтобы не позволить преступникам сбежать.О задержании Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы, ранее в пятницу сообщила столичная прокуратура.Резонансное убийствоВ среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Аббасову грозит до 20 лет лишения свободы.Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут.В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.

https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html

https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России 2024-04-19T18:56 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, москва, азербайджан, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы, россия