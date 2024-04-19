https://ria.ru/20240419/parkovka-1941131275.html
Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки
Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки - РИА Новости, 19.04.2024
Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки
Подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве и двух его соучастников вычислили по машине, на которой они скрывались, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:56
2024-04-19T18:56
2024-04-19T19:06
происшествия
москва
азербайджан
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
убийство мужчины на юго-востоке москвы
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве и двух его соучастников вычислили по машине, на которой они скрывались, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Подозреваемый и его соучастники приехали к знакомому в станицу Казанская, где их задержали местные сотрудники полиции. О том, что преступники скрываются в одном из домов в станице, узнали по припаркованной машине, на которой передвигались разыскиваемые", — рассказал собеседник агентства.Он добавил, что дом сразу оцепили, действуя быстро, чтобы не позволить преступникам сбежать.О задержании Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы, ранее в пятницу сообщила столичная прокуратура.Резонансное убийствоВ среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Аббасову грозит до 20 лет лишения свободы.Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут.В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.
https://ria.ru/20240419/ubiystvo-1940954381.html
https://ria.ru/20240418/ochevidets-1940913923.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941074838_0:30:1186:919_1920x0_80_0_0_d97b8ad15fc591243fc108d3540ae914.jpg
Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России
Допрос подозреваемого в убийстве из-за спора о парковке. Видео МВД России
2024-04-19T18:56
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, азербайджан, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юго-востоке москвы, россия
Происшествия, Москва, Азербайджан, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юго-востоке Москвы, Россия
Стало известно, как вычислили подозреваемого в убийстве из-за парковки
Подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве вычислили по автомобилю
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. Подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве и двух его соучастников вычислили по машине, на которой они скрывались, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
«
"Подозреваемый и его соучастники приехали к знакомому в станицу Казанская, где их задержали местные сотрудники полиции. О том, что преступники скрываются в одном из домов в станице, узнали по припаркованной машине, на которой передвигались разыскиваемые", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что дом сразу оцепили, действуя быстро, чтобы не позволить преступникам сбежать.
О задержании Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве мужчины на юго-востоке Москвы, ранее в пятницу сообщила столичная прокуратура.
В среду 21-летний гражданин Азербайджана припарковал автомобиль на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в районе Люблино. Это вызвало недовольство 24-летнего москвича, который сделал водителю замечание. Тот напал на мужчину, избил его, а после ударил ножом в живот. От полученных травм потерпевший умер в больнице, преступник скрылся.
Следствие переквалифицировало дело со статьи "Убийство" на "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Аббасову грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали отца, дядю и знакомого подозреваемого. Как заявил РИА Новости источник, Аббасов-старший получил российское гражданство благодаря фиктивному браку. Его "супругу" сейчас ищут.
В квартире предполагаемого убийцы изъяли 44 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Следствие установит принадлежность денег, а также проверит законность их получения и оборота.