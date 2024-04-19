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Мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже, уже задерживали - РИА Новости, 19.04.2024
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17:02 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/parizh-1941099360.html
Мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже, уже задерживали
Мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже, уже задерживали - РИА Новости, 19.04.2024
Мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже, уже задерживали
Мужчина, в пятницу проникший в консульство Ирана в Париже и угрожавший себя взорвать, был ранее задержан за поджог этого же консульского учреждения, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:02
2024-04-19T17:02
в мире
иран
париж
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, в пятницу проникший в консульство Ирана в Париже и угрожавший себя взорвать, был ранее задержан за поджог этого же консульского учреждения, сообщил телеканал BFMTV. "Мужчина - уроженец Ирана. Он родился в 1963 году, а в сентябре 2023 года уже был задержан полицией за поджог того же самого здания иранского консульства", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в полиции. По свидетельствам очевидцев, он пришел в здание, чтобы отомстить за своего брата. Ранее полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана, угрожая себя взорвать. По информации телеканала BFMTV, мужчина вышел из консульства самостоятельно и сдался. При нем не было обнаружено никаких взрывных устройств. Сообщалось, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который используется в случае повышенного риска безопасности. Эти отряды действовали, в частности, в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.
https://ria.ru/20240419/parizh-1941083346.html
https://ria.ru/20240223/ugrozy-1929140685.html
иран
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в мире, иран, париж, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иран, Париж, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже, уже задерживали

Мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже, задерживали за его поджог

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во Франции
Сотрудники полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, в пятницу проникший в консульство Ирана в Париже и угрожавший себя взорвать, был ранее задержан за поджог этого же консульского учреждения, сообщил телеканал BFMTV.
"Мужчина - уроженец Ирана. Он родился в 1963 году, а в сентябре 2023 года уже был задержан полицией за поджог того же самого здания иранского консульства", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в полиции.
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По свидетельствам очевидцев, он пришел в здание, чтобы отомстить за своего брата.
Ранее полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана, угрожая себя взорвать. По информации телеканала BFMTV, мужчина вышел из консульства самостоятельно и сдался. При нем не было обнаружено никаких взрывных устройств.
Сообщалось, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который используется в случае повышенного риска безопасности. Эти отряды действовали, в частности, в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.
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