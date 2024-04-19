https://ria.ru/20240419/parizh-1941099360.html

Мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже, уже задерживали

Мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже, уже задерживали - РИА Новости, 19.04.2024

Мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже, уже задерживали

Мужчина, в пятницу проникший в консульство Ирана в Париже и угрожавший себя взорвать, был ранее задержан за поджог этого же консульского учреждения, сообщил... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:02

2024-04-19T17:02

2024-04-19T17:02

в мире

иран

париж

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Мужчина, в пятницу проникший в консульство Ирана в Париже и угрожавший себя взорвать, был ранее задержан за поджог этого же консульского учреждения, сообщил телеканал BFMTV. "Мужчина - уроженец Ирана. Он родился в 1963 году, а в сентябре 2023 года уже был задержан полицией за поджог того же самого здания иранского консульства", - сообщило СМИ со ссылкой на источник в полиции. По свидетельствам очевидцев, он пришел в здание, чтобы отомстить за своего брата. Ранее полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана, угрожая себя взорвать. По информации телеканала BFMTV, мужчина вышел из консульства самостоятельно и сдался. При нем не было обнаружено никаких взрывных устройств. Сообщалось, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который используется в случае повышенного риска безопасности. Эти отряды действовали, в частности, в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.

https://ria.ru/20240419/parizh-1941083346.html

https://ria.ru/20240223/ugrozy-1929140685.html

иран

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, париж, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году