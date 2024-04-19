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СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана - РИА Новости, 19.04.2024
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16:06 19.04.2024 (обновлено: 16:07 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/parizh-1941083346.html
СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана
СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана
Мужчина со взрывным устройством, который заперся внутри консульства Ирана в Париже и угрожает себя взорвать, пришел отомстить за своего брата, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:06
2024-04-19T16:07
в мире
париж
иран
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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Мужчина со взрывным устройством, который заперся внутри консульства Ирана в Париже и угрожает себя взорвать, пришел отомстить за своего брата, сообщает телеканал BFMTV. "Что касается его мотивов, известно, что мужчина пришел в консульство с целью отомстить за смерть своего брата. Об обстоятельствах его гибели пока ничего не известно", - сообщил СМИ. По данным телеканала, полиция пока не смогла установить личность мужчины. Также неясно, каким именно взрывным устройством он обладает. По информации свидетелей, речь идет о гранате или поясе смертника. Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года. Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.
https://ria.ru/20240319/arest-1934221737.html
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в мире, париж, иран
В мире, Париж, Иран
СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана

Угрожающий себя взорвать в консульстве Ирана в Париже мужчина мстил за брата

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Мужчина со взрывным устройством, который заперся внутри консульства Ирана в Париже и угрожает себя взорвать, пришел отомстить за своего брата, сообщает телеканал BFMTV.
"Что касается его мотивов, известно, что мужчина пришел в консульство с целью отомстить за смерть своего брата. Об обстоятельствах его гибели пока ничего не известно", - сообщил СМИ.
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По данным телеканала, полиция пока не смогла установить личность мужчины.
Также неясно, каким именно взрывным устройством он обладает. По информации свидетелей, речь идет о гранате или поясе смертника.
Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.
Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.
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