https://ria.ru/20240419/parizh-1941083346.html
СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана
СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана
Мужчина со взрывным устройством, который заперся внутри консульства Ирана в Париже и угрожает себя взорвать, пришел отомстить за своего брата, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:06
2024-04-19T16:06
2024-04-19T16:07
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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Мужчина со взрывным устройством, который заперся внутри консульства Ирана в Париже и угрожает себя взорвать, пришел отомстить за своего брата, сообщает телеканал BFMTV. "Что касается его мотивов, известно, что мужчина пришел в консульство с целью отомстить за смерть своего брата. Об обстоятельствах его гибели пока ничего не известно", - сообщил СМИ. По данным телеканала, полиция пока не смогла установить личность мужчины. Также неясно, каким именно взрывным устройством он обладает. По информации свидетелей, речь идет о гранате или поясе смертника. Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года. Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.
https://ria.ru/20240319/arest-1934221737.html
https://ria.ru/20230530/bomba-1875113363.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, париж, иран
СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана
Угрожающий себя взорвать в консульстве Ирана в Париже мужчина мстил за брата
ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости.
Мужчина со взрывным устройством, который заперся внутри консульства Ирана в Париже и угрожает себя взорвать, пришел отомстить за своего брата, сообщает телеканал BFMTV
.
"Что касается его мотивов, известно, что мужчина пришел в консульство с целью отомстить за смерть своего брата. Об обстоятельствах его гибели пока ничего не известно", - сообщил СМИ.
По данным телеканала, полиция пока не смогла установить личность мужчины.
Также неясно, каким именно взрывным устройством он обладает. По информации свидетелей, речь идет о гранате или поясе смертника.
Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.
Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.