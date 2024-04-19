https://ria.ru/20240419/parizh-1941083346.html

СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана

СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ рассказали о мотивах угрожавшего взорвать себя в консульстве Ирана

Мужчина со взрывным устройством, который заперся внутри консульства Ирана в Париже и угрожает себя взорвать, пришел отомстить за своего брата, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:06

2024-04-19T16:06

2024-04-19T16:07

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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Мужчина со взрывным устройством, который заперся внутри консульства Ирана в Париже и угрожает себя взорвать, пришел отомстить за своего брата, сообщает телеканал BFMTV. "Что касается его мотивов, известно, что мужчина пришел в консульство с целью отомстить за смерть своего брата. Об обстоятельствах его гибели пока ничего не известно", - сообщил СМИ. По данным телеканала, полиция пока не смогла установить личность мужчины. Также неясно, каким именно взрывным устройством он обладает. По информации свидетелей, речь идет о гранате или поясе смертника. Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года. Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.

https://ria.ru/20240319/arest-1934221737.html

https://ria.ru/20230530/bomba-1875113363.html

париж

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, париж, иран