https://ria.ru/20240419/parizh-1941080285.html

В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана

В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана - РИА Новости, 19.04.2024

В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана

Полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана в Париже со взрывным устройством, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:55

2024-04-19T15:55

2024-04-19T16:09

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иран

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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана в Париже со взрывным устройством, сообщает телеканал BFMTV.По информации телеканала, мужчина вышел из консульства самостоятельно и сдался.При нем не было обнаружено никаких взрывных устройств.Он взят под стражу. Полиция должна установить его личность, а также мотивы его действий.Спецотряд полиции BRI на данный момент проверяет здание консульства на предмет наличия взрывных устройств.Ранее сообщалось, что мужчина пришел отомстить за своего брата.В пятницу в районе 11 утра мужчину с взрывным устройством, напоминающим гранату или пояс смертника, входящим в здание консульства заметил свидетель.Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

париж, иран, в мире