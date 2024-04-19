https://ria.ru/20240419/parizh-1941080285.html
В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана
В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана - РИА Новости, 19.04.2024
В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана
Полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана в Париже со взрывным устройством, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:55
2024-04-19T15:55
2024-04-19T16:09
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ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости. Полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана в Париже со взрывным устройством, сообщает телеканал BFMTV.По информации телеканала, мужчина вышел из консульства самостоятельно и сдался.При нем не было обнаружено никаких взрывных устройств.Он взят под стражу. Полиция должна установить его личность, а также мотивы его действий.Спецотряд полиции BRI на данный момент проверяет здание консульства на предмет наличия взрывных устройств.Ранее сообщалось, что мужчина пришел отомстить за своего брата.В пятницу в районе 11 утра мужчину с взрывным устройством, напоминающим гранату или пояс смертника, входящим в здание консульства заметил свидетель.Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.
https://ria.ru/20240419/chemodan-1940983493.html
https://ria.ru/20220822/terrorist-1811208080.html
https://ria.ru/20240417/bezopasnost-1940503851.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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париж, иран, в мире
В Париже задержали мужчину, который угрожал взорвать консульство Ирана
Мужчина, который угрожал взорвать консульство Ирана в Париже, сдался полиции
ПАРИЖ, 19 апр – РИА Новости.
Полиция задержала мужчину, который заперся в консульстве Ирана в Париже со взрывным устройством, сообщает телеканал BFMTV
.
По информации телеканала, мужчина вышел из консульства самостоятельно и сдался.
При нем не было обнаружено никаких взрывных устройств.
Он взят под стражу. Полиция должна установить его личность, а также мотивы его действий.
Спецотряд полиции BRI на данный момент проверяет здание консульства на предмет наличия взрывных устройств.
Ранее сообщалось, что мужчина пришел отомстить за своего брата.
В пятницу в районе 11 утра мужчину с взрывным устройством, напоминающим гранату или пояс смертника, входящим в здание консульства заметил свидетель.
Район площади Трокадеро оцеплен полицией. Сообщается, что по распоряжению префекта полиции Парижа
был привлечен спецотряд полиции BRI, который привлекается в случае повышенного риска безопасности. В том числе, эти отряды были задействованы в ходе терактов в Париже в ноябре 2015 года.
Движение на линиях метро 6 и 9 также прекращено.