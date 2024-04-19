https://ria.ru/20240419/parizh-1941067925.html

В Париже мужчина угрожал взорвать здание консульства Ирана

В Париже мужчина угрожал взорвать здание консульства Ирана - РИА Новости, 19.04.2024

В Париже мужчина угрожал взорвать здание консульства Ирана

Неизвестный мужчина закрылся в здании иранского консульства в Париже и угрожает самоподрывом, передает радиостанция Europe 1. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T15:11

2024-04-19T15:11

2024-04-19T16:05

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ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости. Неизвестный мужчина закрылся в здании иранского консульства в Париже и угрожает самоподрывом, передает радиостанция Europe 1."На данный момент мужчина заперся в здании консульства Ирана в 16-м округе Парижа и угрожает себя взорвать", — говорится в сообщении.Уточняется, что свидетель заметил человека в жилете смертника около 11 утра, когда тот проник в здание. В консульстве находятся сотрудники дипмиссии. Силовики оцепили район площади Трокадеро. По распоряжению префекта полиции Парижа, в операции участвует спецотряд BRI, который привлекают в случае повышенного риска безопасности. Эти отряды, среди прочего, задействовали при терактах во французской столице в ноябре 2015 года.Власти также приостановили движение на линиях метро 6 и 9.Позднее телеканал BFMTV сообщил, что мужчину удалось задержать. Уточняется, что он сам вышел из здания консульства и сдался, взрывных устройств при нем не обнаружили. Подозреваемого взяли под стражу. Сотрудники правоохранительных органов должны установить его личность, а также мотивы. Ранее сообщалось, что мужчина пришел отомстить за своего брата.Спецотряд полиции BRI сейчас проверяет здание консульства на предмет наличия взрывных устройств.

https://ria.ru/20240418/samosozhzhenie-1940860097.html

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