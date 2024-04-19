https://ria.ru/20240419/paragvay-1941100785.html
Парагвай открыт для российских инвестиций, заявил министр
Парагвай открыт для российских инвестиций, заявил министр - РИА Новости, 19.04.2024
Парагвай открыт для российских инвестиций, заявил министр
Парагвай открыт для российских инвестиций, видит множество направлений для развития сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:45
2024-04-19T08:45
2024-04-19T17:08
экономика
парагвай
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Парагвай открыт для российских инвестиций, видит множество направлений для развития сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос. "Мы открыты для бизнеса… для каждого, кто может принести деньги, создать рабочие места и делать это законно", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, комментируя заинтересованность Парагвая в российских инвестициях. Глава ведомства добавил, что у Парагвая имеются множество возможностей и потенциальных сфер для вложений, поэтому латиноамериканское государство будет приветствовать возможных инвесторов.
https://ria.ru/20240419/paragvay-1940959280.html
парагвай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, парагвай, мвф, всемирный банк
Экономика, Парагвай, МВФ, Всемирный банк
Парагвай открыт для российских инвестиций, заявил министр
Глава Минфина Вальдовинос: Парагвай открыт для российских инвестиций