https://ria.ru/20240419/paragvay-1941100785.html

Парагвай открыт для российских инвестиций, заявил министр

Парагвай открыт для российских инвестиций, заявил министр - РИА Новости, 19.04.2024

Парагвай открыт для российских инвестиций, заявил министр

Парагвай открыт для российских инвестиций, видит множество направлений для развития сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:45

2024-04-19T08:45

2024-04-19T17:08

экономика

парагвай

мвф

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Парагвай открыт для российских инвестиций, видит множество направлений для развития сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос. "Мы открыты для бизнеса… для каждого, кто может принести деньги, создать рабочие места и делать это законно", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, комментируя заинтересованность Парагвая в российских инвестициях. Глава ведомства добавил, что у Парагвая имеются множество возможностей и потенциальных сфер для вложений, поэтому латиноамериканское государство будет приветствовать возможных инвесторов.

https://ria.ru/20240419/paragvay-1940959280.html

парагвай

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Максим Зубков

Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

экономика, парагвай, мвф, всемирный банк