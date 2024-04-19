https://ria.ru/20240419/paragvay-1940953832.html
Парагвай считает БРИКС полностью экономическим объединением
Парагвай считает БРИКС полностью экономическим объединением - РИА Новости, 19.04.2024
Парагвай считает БРИКС полностью экономическим объединением
Парагвай считает БРИКС полностью экономическим объединением, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:31
2024-04-19T08:31
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Парагвай считает БРИКС полностью экономическим объединением, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос. "Мы считаем, что БРИКС является полностью экономическим клубом и экономические соображения - единственное, что должно приниматься в расчет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
https://ria.ru/20231122/briks-1910956276.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парагвай, бразилия, россия, брикс, мвф, всемирный банк, в мире
Парагвай, Бразилия, Россия, БРИКС, МВФ, Всемирный банк, В мире
Парагвай считает БРИКС полностью экономическим объединением
Глава Минфина Парагвая Вальдовинос назвал БРИКС полностью экономическим клубом
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Парагвай считает БРИКС полностью экономическим объединением, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос.
"Мы считаем, что БРИКС является полностью экономическим клубом и экономические соображения - единственное, что должно приниматься в расчет", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.