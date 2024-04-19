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Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса - РИА Новости, 19.04.2024
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08:21 19.04.2024 (обновлено: 08:39 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/paragvay-1940953035.html
Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса
Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса - РИА Новости, 19.04.2024
Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса
Парагвай не ведет переговоры с Россией на правительственном уровне по вопросу торговых платежей, поскольку считает это задачей бизнеса, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:21
2024-04-19T08:39
экономика
парагвай
россия
мвф
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Парагвай не ведет переговоры с Россией на правительственном уровне по вопросу торговых платежей, поскольку считает это задачей бизнеса, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос. “На правительственном уровне нет, потому что это задача частного сектора”, - сказал он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка, комментируя возможные переговоры двух стран по вопросам торговых платежей и расчетов в нацвалютах. По словам Вальдовиноса, власти Парагвая “верят, что частный сектор делает всё, что является для него наиболее важным”.
https://ria.ru/20240417/natsvalyuty-1940655022.html
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экономика, парагвай, россия, мвф, всемирный банк
Экономика, Парагвай, Россия, МВФ, Всемирный банк
Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса

Парагвай и Россия на уровне правительств не обсуждают торговые платежи

© Flickr / alex-sРассвет в столице Парагвая Асунсьоне
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Flickr / alex-s
Рассвет в столице Парагвая Асунсьоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Парагвай не ведет переговоры с Россией на правительственном уровне по вопросу торговых платежей, поскольку считает это задачей бизнеса, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос.
“На правительственном уровне нет, потому что это задача частного сектора”, - сказал он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка, комментируя возможные переговоры двух стран по вопросам торговых платежей и расчетов в нацвалютах.
По словам Вальдовиноса, власти Парагвая “верят, что частный сектор делает всё, что является для него наиболее важным”.
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Бразилия поддержала переход на нацвалюты внутри БРИКС
17 апреля, 20:07
 
ЭкономикаПарагвайРоссияМВФВсемирный банк
 
 
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