https://ria.ru/20240419/paragvay-1940953035.html
Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса
Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса - РИА Новости, 19.04.2024
Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса
Парагвай не ведет переговоры с Россией на правительственном уровне по вопросу торговых платежей, поскольку считает это задачей бизнеса, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:21
2024-04-19T08:21
2024-04-19T08:39
экономика
парагвай
россия
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27625/76/276257600_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2a2c9eadff6f3da6af535d775da76676.jpg
ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Парагвай не ведет переговоры с Россией на правительственном уровне по вопросу торговых платежей, поскольку считает это задачей бизнеса, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос. “На правительственном уровне нет, потому что это задача частного сектора”, - сказал он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка, комментируя возможные переговоры двух стран по вопросам торговых платежей и расчетов в нацвалютах. По словам Вальдовиноса, власти Парагвая “верят, что частный сектор делает всё, что является для него наиболее важным”.
https://ria.ru/20240417/natsvalyuty-1940655022.html
парагвай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27625/76/276257600_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_41a8dd2413995ede909b7a3eb2099afe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, парагвай, россия, мвф, всемирный банк
Экономика, Парагвай, Россия, МВФ, Всемирный банк
Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса
Парагвай и Россия на уровне правительств не обсуждают торговые платежи