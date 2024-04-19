https://ria.ru/20240419/paragvay-1940953035.html

Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса

Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса - РИА Новости, 19.04.2024

Парагвай считает вопросы торговых платежей с Россией задачей бизнеса

Парагвай не ведет переговоры с Россией на правительственном уровне по вопросу торговых платежей, поскольку считает это задачей бизнеса, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T08:21

2024-04-19T08:21

2024-04-19T08:39

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парагвай

россия

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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Парагвай не ведет переговоры с Россией на правительственном уровне по вопросу торговых платежей, поскольку считает это задачей бизнеса, заявил в интервью РИА Новости министр финансов страны Карлос Фернандес Вальдовинос. “На правительственном уровне нет, потому что это задача частного сектора”, - сказал он на полях весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка, комментируя возможные переговоры двух стран по вопросам торговых платежей и расчетов в нацвалютах. По словам Вальдовиноса, власти Парагвая “верят, что частный сектор делает всё, что является для него наиболее важным”.

https://ria.ru/20240417/natsvalyuty-1940655022.html

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Дарья Буймова

экономика, парагвай, россия, мвф, всемирный банк