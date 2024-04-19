https://ria.ru/20240419/palestina-1941057443.html

Для признания Палестины пока не самое подходящее время, заявил Блинкен

Для признания Палестины пока не самое подходящее время, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024

Для признания Палестины пока не самое подходящее время, заявил Блинкен

США привержены идее создания палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T14:40

2024-04-19T14:40

2024-04-19T16:14

в мире

палестина

энтони блинкен

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США привержены идее создания палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Как я сказал, мы привержены работе по созданию палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри.В то же время Блинкен уточнил, что для признания палестинского государства еще будет подходящее время, но сейчас оно еще не настало, и в данный момент нужна дипломатия и обеспечение будущего для региона.Кроме того, госсекретарь сообщил, что США уже несколько недель продолжают переговоры с Израилем о ситуации в Рафахе, на фоне его слов о том, что США не могут поддержать проведение там крупной военной операции Израиля.

https://ria.ru/20240419/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, палестина, энтони блинкен