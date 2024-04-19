Для признания Палестины пока не самое подходящее время, заявил Блинкен
Блинкен: для признания Палестины будет подходящее время, но оно еще не наступило
© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США привержены идее создания палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Как я сказал, мы привержены работе по созданию палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри.
В то же время Блинкен уточнил, что для признания палестинского государства еще будет подходящее время, но сейчас оно еще не настало, и в данный момент нужна дипломатия и обеспечение будущего для региона.
Кроме того, госсекретарь сообщил, что США уже несколько недель продолжают переговоры с Израилем о ситуации в Рафахе, на фоне его слов о том, что США не могут поддержать проведение там крупной военной операции Израиля.
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