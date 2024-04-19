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Для признания Палестины пока не самое подходящее время, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024
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14:40 19.04.2024 (обновлено: 16:14 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/palestina-1941057443.html
Для признания Палестины пока не самое подходящее время, заявил Блинкен
Для признания Палестины пока не самое подходящее время, заявил Блинкен - РИА Новости, 19.04.2024
Для признания Палестины пока не самое подходящее время, заявил Блинкен
США привержены идее создания палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T14:40
2024-04-19T16:14
в мире
палестина
энтони блинкен
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США привержены идее создания палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Как я сказал, мы привержены работе по созданию палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри.В то же время Блинкен уточнил, что для признания палестинского государства еще будет подходящее время, но сейчас оно еще не настало, и в данный момент нужна дипломатия и обеспечение будущего для региона.Кроме того, госсекретарь сообщил, что США уже несколько недель продолжают переговоры с Израилем о ситуации в Рафахе, на фоне его слов о том, что США не могут поддержать проведение там крупной военной операции Израиля.
https://ria.ru/20240419/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html
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в мире, палестина, энтони блинкен
В мире, Палестина, Энтони Блинкен
Для признания Палестины пока не самое подходящее время, заявил Блинкен

Блинкен: для признания Палестины будет подходящее время, но оно еще не наступило

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. США привержены идее создания палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Как я сказал, мы привержены работе по созданию палестинского государства с необходимыми гарантиями безопасности для Израиля", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД "Большой семерки" на итальянском острове Капри.
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Вчера, 19:55
В то же время Блинкен уточнил, что для признания палестинского государства еще будет подходящее время, но сейчас оно еще не настало, и в данный момент нужна дипломатия и обеспечение будущего для региона.
Кроме того, госсекретарь сообщил, что США уже несколько недель продолжают переговоры с Израилем о ситуации в Рафахе, на фоне его слов о том, что США не могут поддержать проведение там крупной военной операции Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреПалестинаЭнтони Блинкен
 
 
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