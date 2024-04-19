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Франция заявила о готовности признать Палестину в надлежащее время - РИА Новости, 19.04.2024
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11:28 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/palestina-1940996709.html
Франция заявила о готовности признать Палестину в надлежащее время
Франция заявила о готовности признать Палестину в надлежащее время - РИА Новости, 19.04.2024
Франция заявила о готовности признать Палестину в надлежащее время
Франция может признать палестинское государство в надлежащее время при условии проведения мирного процесса, заявил в пятницу министр-делегат по делам Европы в... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:28
2024-04-19T11:28
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция может признать палестинское государство в надлежащее время при условии проведения мирного процесса, заявил в пятницу министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "По этому вопросу нет табу, Франция готова это сделать в надлежащее время в рамках структурированного и организованного мирного процесса", – сказал он в эфире радиостанции Sud Radio. Барро также напомнил, что Франция поддержала резолюцию по принятию Палестины в ООН, на которую США в свою очередь наложили вето. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240418/palestina-1940892136.html
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в мире, франция, палестина, оон
В мире, Франция, Палестина, ООН
Франция заявила о готовности признать Палестину в надлежащее время

МИД Франции: Париж может признать Палестину в рамках мирного процесса

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция может признать палестинское государство в надлежащее время при условии проведения мирного процесса, заявил в пятницу министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"По этому вопросу нет табу, Франция готова это сделать в надлежащее время в рамках структурированного и организованного мирного процесса", – сказал он в эфире радиостанции Sud Radio. Барро также напомнил, что Франция поддержала резолюцию по принятию Палестины в ООН, на которую США в свою очередь наложили вето.

В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, ещё до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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