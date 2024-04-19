Франция заявила о готовности признать Палестину в надлежащее время
МИД Франции: Париж может признать Палестину в рамках мирного процесса
Здание МИД Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция может признать палестинское государство в надлежащее время при условии проведения мирного процесса, заявил в пятницу министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
"По этому вопросу нет табу, Франция готова это сделать в надлежащее время в рамках структурированного и организованного мирного процесса", – сказал он в эфире радиостанции Sud Radio. Барро также напомнил, что Франция поддержала резолюцию по принятию Палестины в ООН, на которую США в свою очередь наложили вето.
В настоящее время Палестину признают девять стран-членов ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, ещё до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.