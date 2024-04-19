https://ria.ru/20240419/palestina-1940996709.html

Франция заявила о готовности признать Палестину в надлежащее время

Франция заявила о готовности признать Палестину в надлежащее время - РИА Новости, 19.04.2024

Франция заявила о готовности признать Палестину в надлежащее время

Франция может признать палестинское государство в надлежащее время при условии проведения мирного процесса, заявил в пятницу министр-делегат по делам Европы в... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:28

2024-04-19T11:28

2024-04-19T11:28

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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Франция может признать палестинское государство в надлежащее время при условии проведения мирного процесса, заявил в пятницу министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро. "По этому вопросу нет табу, Франция готова это сделать в надлежащее время в рамках структурированного и организованного мирного процесса", – сказал он в эфире радиостанции Sud Radio. Барро также напомнил, что Франция поддержала резолюцию по принятию Палестины в ООН, на которую США в свою очередь наложили вето. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240418/palestina-1940892136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, палестина, оон