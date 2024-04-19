https://ria.ru/20240419/palestina-1940931378.html

Палестина осудила США за наложение вето на ее заявку на членство в ООН

Палестина осудила США за наложение вето на ее заявку на членство в ООН - РИА Новости, 19.04.2024

Палестина осудила США за наложение вето на ее заявку на членство в ООН

Палестинская администрация осудила США за наложение вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН и назвала это решение "агрессией", которая толкает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T01:18

2024-04-19T01:18

2024-04-19T01:18

в мире

сша

палестина

ближний восток

махмуд аббас

оон

генеральная ассамблея оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103089/58/1030895888_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_c2511aa0013f66c0379c5afc33fc97a3.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Палестинская администрация осудила США за наложение вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН и назвала это решение "агрессией", которая толкает Ближний Восток к "пропасти". Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Политика США представляет собой вопиющую агрессию против международного права и поощрение продолжения войны и геноцида против нашего народа... что толкает регион все дальше к краю пропасти", - говорится в заявлении офиса палестинского лидера Махмуда Аббаса, которое цитирует агентство Франс Пресс.

https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html

сша

палестина

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, палестина, ближний восток, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году