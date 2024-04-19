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Палестина осудила США за наложение вето на ее заявку на членство в ООН - РИА Новости, 19.04.2024
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01:18 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/palestina-1940931378.html
Палестина осудила США за наложение вето на ее заявку на членство в ООН
Палестина осудила США за наложение вето на ее заявку на членство в ООН - РИА Новости, 19.04.2024
Палестина осудила США за наложение вето на ее заявку на членство в ООН
Палестинская администрация осудила США за наложение вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН и назвала это решение "агрессией", которая толкает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T01:18
2024-04-19T01:18
в мире
сша
палестина
ближний восток
махмуд аббас
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Палестинская администрация осудила США за наложение вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН и назвала это решение "агрессией", которая толкает Ближний Восток к "пропасти". Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "Политика США представляет собой вопиющую агрессию против международного права и поощрение продолжения войны и геноцида против нашего народа... что толкает регион все дальше к краю пропасти", - говорится в заявлении офиса палестинского лидера Махмуда Аббаса, которое цитирует агентство Франс Пресс.
https://ria.ru/20240408/palestina-1938668203.html
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в мире, сша, палестина, ближний восток, махмуд аббас, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Палестина, Ближний Восток, Махмуд Аббас, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестина осудила США за наложение вето на ее заявку на членство в ООН

Палестина заявила, что вето США на ее членство в ООН толкает регион к пропасти

© AP Photo / Muhammed MuheisenПалестинцы с национальным флагом на улице Газы
Палестинцы с национальным флагом на улице Газы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Muhammed Muheisen
Палестинцы с национальным флагом на улице Газы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Палестинская администрация осудила США за наложение вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН и назвала это решение "агрессией", которая толкает Ближний Восток к "пропасти".
Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за".
Участники акции протеста в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Зампостпреда США назвал условие вступления Палестины в ООН
8 апреля, 17:14
"Политика США представляет собой вопиющую агрессию против международного права и поощрение продолжения войны и геноцида против нашего народа... что толкает регион все дальше к краю пропасти", - говорится в заявлении офиса палестинского лидера Махмуда Аббаса, которое цитирует агентство Франс Пресс.
 
В миреСШАПалестинаБлижний ВостокМахмуд АббасООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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