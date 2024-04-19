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Евраев сдал депутатам отчет о работе правительства области за 2023 год - РИА Новости, 19.04.2024
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Ярославская область
 
15:35 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/otchet-1941075184.html
Евраев сдал депутатам отчет о работе правительства области за 2023 год
Евраев сдал депутатам отчет о работе правительства области за 2023 год - РИА Новости, 19.04.2024
Евраев сдал депутатам отчет о работе правительства области за 2023 год
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в пятницу на очередном заседании областной думы выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2023... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T15:35
2024-04-19T15:35
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в пятницу на очередном заседании областной думы выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год, сообщает пресс-служба областного правительства. Начиная доклад, глава региона подчеркнул, что благодаря принятому комплексу мер рост отмечен по всем основным показателям социально-экономического развития. "По многим направлениям мы существенно обгоняем среднероссийские цифры", – сказал Михаил Евраев. В 2023 году в Ярославской области отмечена положительная динамика основных макроэкономических показателей. Индекс промышленного производства за 2023 год у нас выше среднего по стране и составляет 106,2%, производства продукции сельского хозяйства – 105%", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Глава региона подчеркнул, что область заняла пятое место среди регионов Центрального федерального округа по темпу роста инвестиций в основной капитал, опережая Москву, с показателем 106,1%. В целом по итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 135,8 миллиарда рублей. Одним из индикаторов качества жизни в регионе является среднемесячная заработная плата, отметил Евраев. По итогам 2023 года она выросла на 116,2% и составила 54 119 рублей. "Мы занимаем по росту реальной заработной платы пятое место в ЦФО, 15-е место по стране в целом. По инфляции в регионе наименьшее значение во всем Центральном федеральном округе. Это серьезный показатель роста уровня жизни людей", – подчеркнул губернатор. Губернатор сообщил, что в прошлом году расходы регионального бюджета составили 128,6 миллиарда рублей. Это на 20,1%, больше, чем в 2022 году. Все публичные обязательства, установленные федеральным и областным законодательством, выполнены на 100%. "В целом экономика региона прошла период оздоровления. Правительством и депутатским корпусом Ярославской области была проделана огромная работа. Нам удалось не только сохранить стабильность в регионе, не допустить роста безработицы и падения доходов граждан, но и реализовать все программы и планы развития, выполнить все обязательства перед людьми", - сказал Михаил Евраев.
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михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев

Евраев сдал депутатам отчет о работе правительства области за 2023 год

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в пятницу на очередном заседании областной думы выступил с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год, сообщает пресс-служба областного правительства.
Начиная доклад, глава региона подчеркнул, что благодаря принятому комплексу мер рост отмечен по всем основным показателям социально-экономического развития.
"По многим направлениям мы существенно обгоняем среднероссийские цифры", – сказал Михаил Евраев. В 2023 году в Ярославской области отмечена положительная динамика основных макроэкономических показателей. Индекс промышленного производства за 2023 год у нас выше среднего по стране и составляет 106,2%, производства продукции сельского хозяйства – 105%", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Глава региона подчеркнул, что область заняла пятое место среди регионов Центрального федерального округа по темпу роста инвестиций в основной капитал, опережая Москву, с показателем 106,1%. В целом по итогам 2023 года объем инвестиций в основной капитал составил 135,8 миллиарда рублей.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
Евраев: региональный фонд капремонта должен показать свою эффективность
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Одним из индикаторов качества жизни в регионе является среднемесячная заработная плата, отметил Евраев. По итогам 2023 года она выросла на 116,2% и составила 54 119 рублей. "Мы занимаем по росту реальной заработной платы пятое место в ЦФО, 15-е место по стране в целом. По инфляции в регионе наименьшее значение во всем Центральном федеральном округе. Это серьезный показатель роста уровня жизни людей", – подчеркнул губернатор.
Губернатор сообщил, что в прошлом году расходы регионального бюджета составили 128,6 миллиарда рублей. Это на 20,1%, больше, чем в 2022 году. Все публичные обязательства, установленные федеральным и областным законодательством, выполнены на 100%.
"В целом экономика региона прошла период оздоровления. Правительством и депутатским корпусом Ярославской области была проделана огромная работа. Нам удалось не только сохранить стабильность в регионе, не допустить роста безработицы и падения доходов граждан, но и реализовать все программы и планы развития, выполнить все обязательства перед людьми", - сказал Михаил Евраев.
 
Ярославская областьМихаил Евраев
 
 
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