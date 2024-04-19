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Орский НПЗ возобновит производство нефтепродуктов - РИА Новости, 19.04.2024
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19:07 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/orsk-1941133054.html
Орский НПЗ возобновит производство нефтепродуктов
Орский НПЗ возобновит производство нефтепродуктов - РИА Новости, 19.04.2024
Орский НПЗ возобновит производство нефтепродуктов
Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:07
2024-04-19T19:07
происшествия
оренбургская область
орск
прорыв дамбы в орске
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка, сообщила РИА Новости пресс-служба завода.&quot;ПАО &quot;Орскнефтеоргсинтез&quot; возобновляет производство после временной остановки, связанной с наводнением в городе. На заводе приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим&quot;, - говорится в сообщении.Орский НПЗ 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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происшествия, оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Прорыв дамбы в Орске, Наводнения в России — 2024
Орский НПЗ возобновит производство нефтепродуктов

Орский НПЗ возобновил производство нефтепродуктов после остановки из-за паводка

© Официальный канал Орского НПЗ/TelegramНа территории ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
На территории ПАО Орскнефтеоргсинтез
© Официальный канал Орского НПЗ/Telegram
На территории ПАО "Орскнефтеоргсинтез". Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка, сообщила РИА Новости пресс-служба завода.
«

"ПАО "Орскнефтеоргсинтез" возобновляет производство после временной остановки, связанной с наводнением в городе. На заводе приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим", - говорится в сообщении.

Орский НПЗ 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов в связи с аномальным паводком в Оренбургской области.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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