Орский НПЗ возобновит производство нефтепродуктов
Орский НПЗ возобновил производство нефтепродуктов после остановки из-за паводка
© Официальный канал Орского НПЗ/TelegramНа территории ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
© Официальный канал Орского НПЗ/Telegram
На территории ПАО "Орскнефтеоргсинтез". Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка, сообщила РИА Новости пресс-служба завода.
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"ПАО "Орскнефтеоргсинтез" возобновляет производство после временной остановки, связанной с наводнением в городе. На заводе приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим", - говорится в сообщении.
Орский НПЗ 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов в связи с аномальным паводком в Оренбургской области.
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.
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