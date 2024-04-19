https://ria.ru/20240419/orsk-1941133054.html

Орский НПЗ возобновит производство нефтепродуктов

Орский НПЗ возобновит производство нефтепродуктов - РИА Новости, 19.04.2024

Орский НПЗ возобновит производство нефтепродуктов

Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:07

2024-04-19T19:07

2024-04-19T19:07

происшествия

оренбургская область

орск

прорыв дамбы в орске

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Орский нефтеперерабатывающий завод возобновляет производство нефтепродуктов после временной остановки из-за аномального паводка, сообщила РИА Новости пресс-служба завода."ПАО "Орскнефтеоргсинтез" возобновляет производство после временной остановки, связанной с наводнением в городе. На заводе приступили к подготовительным мероприятиям по последовательному выводу технологических объектов на плановый режим", - говорится в сообщении.Орский НПЗ 7 апреля сообщил, что приостановил выпуск нефтепродуктов в связи с аномальным паводком в Оренбургской области. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В области действует режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240419/vodosnabzhenie-1940955127.html

оренбургская область

орск

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Максим Зубков

происшествия, оренбургская область, орск, прорыв дамбы в орске, наводнения в россии — 2024