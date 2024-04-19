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В Орске начали возобновлять подачу воды - РИА Новости, 19.04.2024
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07:20 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/orsk-1940947698.html
В Орске начали возобновлять подачу воды
В Орске начали возобновлять подачу воды - РИА Новости, 19.04.2024
В Орске начали возобновлять подачу воды
Подачу воды начали возобновлять в дома на некоторых улицах Орска в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:20
2024-04-19T07:20
происшествия
орск
урал
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская область), 19 апр - РИА Новости. Подачу воды начали возобновлять в дома на некоторых улицах Орска в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. В четверг из-за обесточивания ряда объектов Кумакского водозабора перебои с водой зафиксировали почти во всех районах города. В пятницу утром вода появилась в домах на улице Ленинского Комсомола. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html
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происшествия, орск, урал, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В Орске начали возобновлять подачу воды

В Орске начали возобновлять подачу воды в дома на некоторых улицах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Прорыв дамбы в Орске. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская область), 19 апр - РИА Новости. Подачу воды начали возобновлять в дома на некоторых улицах Орска в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг из-за обесточивания ряда объектов Кумакского водозабора перебои с водой зафиксировали почти во всех районах города. В пятницу утром вода появилась в домах на улице Ленинского Комсомола.
Кадры с воздуха из затопленного после прорыва дамбы Орска - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
Появилось снятое с воздуха видео из затопленного Орска
6 апреля, 14:46
В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
 
ПроисшествияОрскУралОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
 
 
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