https://ria.ru/20240419/orsk-1940947698.html
В Орске начали возобновлять подачу воды
В Орске начали возобновлять подачу воды - РИА Новости, 19.04.2024
В Орске начали возобновлять подачу воды
Подачу воды начали возобновлять в дома на некоторых улицах Орска в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:20
2024-04-19T07:20
2024-04-19T07:20
происшествия
орск
урал
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
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ОРСК (Оренбургская область), 19 апр - РИА Новости. Подачу воды начали возобновлять в дома на некоторых улицах Орска в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. В четверг из-за обесточивания ряда объектов Кумакского водозабора перебои с водой зафиксировали почти во всех районах города. В пятницу утром вода появилась в домах на улице Ленинского Комсомола. В Орске 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Дамбу смогли засыпать только 11 апреля, и вода начала уходить из населенных пунктов. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938245147.html
орск
урал
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происшествия, орск, урал, оренбургская область, прорыв дамбы в орске
Происшествия, Орск, Урал, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске
В Орске начали возобновлять подачу воды
В Орске начали возобновлять подачу воды в дома на некоторых улицах