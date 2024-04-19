https://ria.ru/20240419/opasnost-1941157463.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.04.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:32

2024-04-19T21:32

2024-04-19T21:38

специальная военная операция на украине

воронежская область

происшествия

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Белгороде."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

воронежская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воронежская область, происшествия, вооруженные силы украины, украина