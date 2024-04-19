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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.04.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:32
2024-04-19T21:32
2024-04-19T21:38
специальная военная операция на украине
воронежская область
происшествия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.Ранее опасность атаки БПЛА объявили в Белгороде."Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Воронежский губернатор: на территории региона объявили опасность атаки дронов