https://ria.ru/20240419/opasnost-1941150230.html
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.04.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале мэрии города. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:00
2024-04-19T21:00
2024-04-19T21:02
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_0:214:3011:1908_1920x0_80_0_0_724d794fcb71cb50fb9c1b48103172ea.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Белгороде, сообщается в Telegram-канале мэрии города. "РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/opasnost-1934119277.html
белгород
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934514790_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_33806e89a79bcfc6b4366815b8a14cbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, вооруженные силы украины, украина
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода объявил в городе опасность атаки беспилотников