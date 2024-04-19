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Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой
Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой - РИА Новости, 19.04.2024
Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой
Ситуация с москвичкой, которая хотела покончить с собой и ребенком, взята под контроль, специалисты семейного центра оказывают ей помощь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:00
2024-04-19T13:00
2024-04-19T13:48
москва
ольга ярославская
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация с москвичкой, которая хотела покончить с собой и ребенком, взята под контроль, специалисты семейного центра оказывают ей помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее Telegram-канал "360tv" со ссылкой на свой источник сообщал, что женщина, проживающая в столичном районе Коньково, хочет покончить с собой и со своим двухлетним ребенком - она позвонила в городскую службу психологов и сообщила об этом. "Ситуация взята под мой контроль. Работаем с городскими службами с целью помочь семье. Первичная помощь будет оказана специалистами "Мой семейный центр" и столичного департамента труда и социальной защиты", - сказала Ярославская.
https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html
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москва, ольга ярославская, происшествия
Москва, Ольга Ярославская, Происшествия
Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой
Омбудсмен Ярославская: ситуация с женщиной в Коньково взята под контроль