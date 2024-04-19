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Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой - РИА Новости, 19.04.2024
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13:00 19.04.2024 (обновлено: 13:48 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ombudsmen-1941028159.html
Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой
Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой - РИА Новости, 19.04.2024
Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой
Ситуация с москвичкой, которая хотела покончить с собой и ребенком, взята под контроль, специалисты семейного центра оказывают ей помощь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T13:00
2024-04-19T13:48
москва
ольга ярославская
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация с москвичкой, которая хотела покончить с собой и ребенком, взята под контроль, специалисты семейного центра оказывают ей помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее Telegram-канал "360tv" со ссылкой на свой источник сообщал, что женщина, проживающая в столичном районе Коньково, хочет покончить с собой и со своим двухлетним ребенком - она позвонила в городскую службу психологов и сообщила об этом. "Ситуация взята под мой контроль. Работаем с городскими службами с целью помочь семье. Первичная помощь будет оказана специалистами "Мой семейный центр" и столичного департамента труда и социальной защиты", - сказала Ярославская.
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москва, ольга ярославская, происшествия
Москва, Ольга Ярославская, Происшествия
Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой

Омбудсмен Ярославская: ситуация с женщиной в Коньково взята под контроль

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация с москвичкой, которая хотела покончить с собой и ребенком, взята под контроль, специалисты семейного центра оказывают ей помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее Telegram-канал "360tv" со ссылкой на свой источник сообщал, что женщина, проживающая в столичном районе Коньково, хочет покончить с собой и со своим двухлетним ребенком - она позвонила в городскую службу психологов и сообщила об этом.
«
"Ситуация взята под мой контроль. Работаем с городскими службами с целью помочь семье. Первичная помощь будет оказана специалистами "Мой семейный центр" и столичного департамента труда и социальной защиты", - сказала Ярославская.
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