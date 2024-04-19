https://ria.ru/20240419/ombudsmen-1941028159.html

Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой

Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой - РИА Новости, 19.04.2024

Омбудсмен рассказала о ситуации с москвичкой, пытавшейся покончить с собой

Ситуация с москвичкой, которая хотела покончить с собой и ребенком, взята под контроль, специалисты семейного центра оказывают ей помощь, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T13:00

2024-04-19T13:00

2024-04-19T13:48

москва

ольга ярославская

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941039645_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cdb2b23eb64e0434101dfaf8ed4b2e88.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация с москвичкой, которая хотела покончить с собой и ребенком, взята под контроль, специалисты семейного центра оказывают ей помощь, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Ранее Telegram-канал "360tv" со ссылкой на свой источник сообщал, что женщина, проживающая в столичном районе Коньково, хочет покончить с собой и со своим двухлетним ребенком - она позвонила в городскую службу психологов и сообщила об этом. "Ситуация взята под мой контроль. Работаем с городскими службами с целью помочь семье. Первичная помощь будет оказана специалистами "Мой семейный центр" и столичного департамента труда и социальной защиты", - сказала Ярославская.

https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ольга ярославская, происшествия