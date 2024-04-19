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В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости, 19.04.2024
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16:43 19.04.2024 (обновлено: 16:44 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/odessa-1941094686.html
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости, 19.04.2024
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:43
2024-04-19T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Ранее в области была объявлена воздушная тревога, кроме того, в пятницу утром Кипер сообщал о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе. "Есть повреждения припортовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html
одесская область
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в мире, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина
В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Под Одессой повреждена припортовая инфраструктура на фоне воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : ГСЧС Украины по Николаевской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
Ранее в области была объявлена воздушная тревога, кроме того, в пятницу утром Кипер сообщал о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе.
"Есть повреждения припортовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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