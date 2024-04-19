https://ria.ru/20240419/odessa-1941094686.html

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура - РИА Новости, 19.04.2024

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:43

2024-04-19T16:43

2024-04-19T16:44

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Припортовая инфраструктура повреждена в Одесской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале. Ранее в области была объявлена воздушная тревога, кроме того, в пятницу утром Кипер сообщал о ночном ударе по критической инфраструктуре в регионе. "Есть повреждения припортовой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240419/peregovory-1941076877.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, украина