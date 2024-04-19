https://ria.ru/20240419/obstrel-1941109004.html

После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек

После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 19.04.2024

После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек

Один человек погиб после удара украинских военных по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:32

2024-04-19T17:32

2024-04-19T17:32

херсонская область

россия

каир (город)

владимир сальдо

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один человек погиб после удара украинских военных по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе. К сожалению, один мужчина погиб", - написал Сальдо. Кроме того, ВСУ открыли огонь по машине скорой помощи, которая приехала за пострадавшим в Каховке. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940799083.html

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херсонская область

россия

каир (город)

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Дарья Буймова

херсонская область , россия, каир (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия