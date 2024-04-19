https://ria.ru/20240419/obstrel-1941109004.html
После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек
После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 19.04.2024
После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек
Один человек погиб после удара украинских военных по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:32
2024-04-19T17:32
2024-04-19T17:32
херсонская область
россия
каир (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один человек погиб после удара украинских военных по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе. К сожалению, один мужчина погиб", - написал Сальдо. Кроме того, ВСУ открыли огонь по машине скорой помощи, которая приехала за пострадавшим в Каховке. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек
Сальдо: после удара ВСУ по селу Каиры в Херсонской области погиб человек