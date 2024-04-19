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После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:32 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/obstrel-1941109004.html
После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек
После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек - РИА Новости, 19.04.2024
После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек
Один человек погиб после удара украинских военных по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:32
2024-04-19T17:32
херсонская область
россия
каир (город)
владимир сальдо
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один человек погиб после удара украинских военных по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе. К сожалению, один мужчина погиб", - написал Сальдо. Кроме того, ВСУ открыли огонь по машине скорой помощи, которая приехала за пострадавшим в Каховке. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240418/gorlovka-1940799083.html
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херсонская область
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херсонская область , россия, каир (город), владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Россия, Каир (город), Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
После удара ВСУ по селу в Херсонской области погиб человек

Сальдо: после удара ВСУ по селу Каиры в Херсонской области погиб человек

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела ВСУ.
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ. - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Фрагмент снаряда после обстрела ВСУ.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Один человек погиб после удара украинских военных по селу Каиры в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Киевские боевики нанесли террористический удар по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе. К сожалению, один мужчина погиб", - написал Сальдо.
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Кроме того, ВСУ открыли огонь по машине скорой помощи, которая приехала за пострадавшим в Каховке.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияКаир (город)Владимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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