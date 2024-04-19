https://ria.ru/20240419/obschestvennoe-1940940616.html

СМИ сообщили о взрывах в Одессе

СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы прогремели в Одессе и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T05:26

2024-04-19T05:26

2024-04-19T06:40

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги на всей территории Украины, сообщает телеканал "Общественное"."В Одессе слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении в его Telegram-канале. Кроме того, две серии взрывов прогремели в Днепропетровске.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240418/lebedev-1940708617.html

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