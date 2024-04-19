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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Днепропетровске на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T05:21
2024-04-19T05:21
2024-04-19T05:21
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Днепропетровске на фоне объявления воздушной тревоги на всей территории Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (Днепропетровске) слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре
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В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Днепропетровске на фоне тревоги прогремели взрывы