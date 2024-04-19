https://ria.ru/20240419/novye_lyudi-1941026163.html
"Новые люди" объединились с "Партией роста"
"Новые люди" объединились с "Партией роста" - РИА Новости, 19.04.2024
"Новые люди" объединились с "Партией роста"
Лидер "Партии Роста" Борис Титов возглавит федеральный политсовет объединенной с "Новыми людьми" партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:53
2024-04-19T12:53
2024-04-19T12:55
политика
москва
борис титов
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
партия роста
партия "новые люди"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Лидер "Партии Роста" Борис Титов возглавит федеральный политсовет объединенной с "Новыми людьми" партии, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве проходит четвертый съезд партии "Новые люди". Председатель партии Алексей Нечаев заявил о юридическом объединении с "Партией роста"."Мы создаем новый орган - федеральный политсовет (объединенной партии "Новые люди" - ред.)… Мы попросили Бориса Юрьевича (Титова - ред.) возглавить его, он согласился", - сказал Нечаев на съезде. Лидер "Новых людей" отметил, что партии вместе работают эффективно, именно поэтому на съезде объединение закрепляется юридически.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933808233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, борис титов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия роста, партия "новые люди"
Политика, Москва, Борис Титов, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Партия Роста, Партия "Новые люди"
"Новые люди" объединились с "Партией роста"
Титов возглавит политсовет объединенных "Новых людей" и "Партии роста"