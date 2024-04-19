https://ria.ru/20240419/novye_lyudi-1941026163.html

"Новые люди" объединились с "Партией роста"

"Новые люди" объединились с "Партией роста" - РИА Новости, 19.04.2024

"Новые люди" объединились с "Партией роста"

Лидер "Партии Роста" Борис Титов возглавит федеральный политсовет объединенной с "Новыми людьми" партии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:53

2024-04-19T12:53

2024-04-19T12:55

политика

москва

борис титов

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

партия роста

партия "новые люди"

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Лидер "Партии Роста" Борис Титов возглавит федеральный политсовет объединенной с "Новыми людьми" партии, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве проходит четвертый съезд партии "Новые люди". Председатель партии Алексей Нечаев заявил о юридическом объединении с "Партией роста"."Мы создаем новый орган - федеральный политсовет (объединенной партии "Новые люди" - ред.)… Мы попросили Бориса Юрьевича (Титова - ред.) возглавить его, он согласился", - сказал Нечаев на съезде. Лидер "Новых людей" отметил, что партии вместе работают эффективно, именно поэтому на съезде объединение закрепляется юридически.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933808233.html

москва

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Кирилл Волков

политика, москва, борис титов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), партия роста, партия "новые люди"