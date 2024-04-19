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СМИ: израильский истребитель выпустил три ракеты во время атаки на Иран - РИА Новости, 19.04.2024
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19:13 19.04.2024 (обновлено: 19:15 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/news-1941134121.html
СМИ: израильский истребитель выпустил три ракеты во время атаки на Иран
СМИ: израильский истребитель выпустил три ракеты во время атаки на Иран - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: израильский истребитель выпустил три ракеты во время атаки на Иран
Израильский истребитель во время атаки на Иран выпустил три ракеты, утверждает американский телеканал ABC News со ссылкой на источник. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T19:13
2024-04-19T19:15
в мире
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израильский истребитель во время атаки на Иран выпустил три ракеты, утверждает американский телеканал ABC News со ссылкой на источник. "Три ракеты были выпущены с израильского истребителя за пределами Ирана во время очень ограниченного удара в пятницу утром", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, удар был нацелен на место расположения радиолокатора ПВО рядом с Исфаханом. По предварительным оценкам, радиолокатор был разрушен. Ранее западные СМИ со ссылкой на иранского чиновника сообщали о том, что при атаке по Ирану ракеты не использовались. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html
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в мире, иран, исфахан, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Иран, Исфахан, Израиль, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
СМИ: израильский истребитель выпустил три ракеты во время атаки на Иран

ABC News: израильский истребитель выпустил три ракеты по иранскому радиолокатору

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израильский истребитель во время атаки на Иран выпустил три ракеты, утверждает американский телеканал ABC News со ссылкой на источник.
"Три ракеты были выпущены с израильского истребителя за пределами Ирана во время очень ограниченного удара в пятницу утром", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ
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По его словам, удар был нацелен на место расположения радиолокатора ПВО рядом с Исфаханом. По предварительным оценкам, радиолокатор был разрушен.
Ранее западные СМИ со ссылкой на иранского чиновника сообщали о том, что при атаке по Ирану ракеты не использовались.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
Обстановка на ядерном объекте в Исфахане после удара со стороны Израиля
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В миреИранИсфаханИзраильОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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