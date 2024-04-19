https://ria.ru/20240419/news-1941134121.html

СМИ: израильский истребитель выпустил три ракеты во время атаки на Иран

СМИ: израильский истребитель выпустил три ракеты во время атаки на Иран - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: израильский истребитель выпустил три ракеты во время атаки на Иран

Израильский истребитель во время атаки на Иран выпустил три ракеты, утверждает американский телеканал ABC News со ссылкой на источник. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T19:13

2024-04-19T19:13

2024-04-19T19:15

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израильский истребитель во время атаки на Иран выпустил три ракеты, утверждает американский телеканал ABC News со ссылкой на источник. "Три ракеты были выпущены с израильского истребителя за пределами Ирана во время очень ограниченного удара в пятницу утром", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, удар был нацелен на место расположения радиолокатора ПВО рядом с Исфаханом. По предварительным оценкам, радиолокатор был разрушен. Ранее западные СМИ со ссылкой на иранского чиновника сообщали о том, что при атаке по Ирану ракеты не использовались. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, иран, исфахан, израиль, обострение ситуации между ираном и израилем