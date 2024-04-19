СМИ: израильский истребитель выпустил три ракеты во время атаки на Иран
ABC News: израильский истребитель выпустил три ракеты по иранскому радиолокатору
© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Израильский истребитель во время атаки на Иран выпустил три ракеты, утверждает американский телеканал ABC News со ссылкой на источник.
"Три ракеты были выпущены с израильского истребителя за пределами Ирана во время очень ограниченного удара в пятницу утром", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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По его словам, удар был нацелен на место расположения радиолокатора ПВО рядом с Исфаханом. По предварительным оценкам, радиолокатор был разрушен.
Ранее западные СМИ со ссылкой на иранского чиновника сообщали о том, что при атаке по Ирану ракеты не использовались.
По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом.
Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.
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