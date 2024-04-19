Рейтинг@Mail.ru
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 19.04.2024 (обновлено: 01:03 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/nebenzya-1940930290.html
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН - РИА Новости, 19.04.2024
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Вашингтон оказался практически в полной изоляции, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять Палестину в состав организации, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T01:01
2024-04-19T01:03
в мире
сша
вашингтон (штат)
палестина
василий небензя
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836787192_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_b42d6be8c68e54df46470a812f2cd8a7.jpg
ООН, 19 апр – РИА Новости. Вашингтон оказался практически в полной изоляции, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять Палестину в состав организации, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали за. "На сегодняшний день абсолютное большинство мирового сообщества выступает в поддержку заявки Палестины на прием в полноценные члены всемирной организации. Страдания мирных палестинцев находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру", - сказал Небензя. "Сегодняшнее использование права вето делегацией США – это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя", - подчеркнул он. Как указал постпред, Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы, не замечать незаконной поселенческой активности Западного Иерусалима на Западном Берегу. "Цель – сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и и людей второго сорта, а, может быть, и вовсе изжить изгнать их с родной для них территории", - заявил Небензя. "Потакание самым безрассудным действиям своего союзника, нежелание поиска справедливых решений на основе имеющейся международно-правовой базы – прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны, которая может охватить весь регион. Если США и Израиль и получат выгоду от этого, то только краткосрочную", - отметил он. Как указал Небензя, при этом Вашингтон окончательно выведет себя за скобки миролюбивых и уважаемых государств, полностью разделит со своими израильскими союзниками ответственность за гибель десятков тысяч мирных палестинцев. "Это недостойно великой державы и история вам этого не простит. Призываем США прислушаться к голосу разума, задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов СБ по установлению немедленного прекращения огня в Газе", - заключил он.
https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905267263.html
https://ria.ru/20240418/palestina-1940892136.html
https://ria.ru/20231025/predotvraschenie-1905271057.html
сша
вашингтон (штат)
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836787192_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_60a61945184ed4dd0f16be4c0cafc147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), палестина, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Вашингтон (штат), Палестина, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН

Небензя: США оказались в полной изоляции после голосования в СБ ООН по Палестине

© AP Photo / Jason DeCrowПостоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Jason DeCrow
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 19 апр – РИА Новости. Вашингтон оказался практически в полной изоляции, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять Палестину в состав организации, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали за.
"На сегодняшний день абсолютное большинство мирового сообщества выступает в поддержку заявки Палестины на прием в полноценные члены всемирной организации. Страдания мирных палестинцев находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру", - сказал Небензя.
"Сегодняшнее использование права вето делегацией США – это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя", - подчеркнул он.
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Небензя назвал проект резолюции США по Газе лицензией на наземную операцию
25 октября 2023, 23:00
Как указал постпред, Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы, не замечать незаконной поселенческой активности Западного Иерусалима на Западном Берегу. "Цель – сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и и людей второго сорта, а, может быть, и вовсе изжить изгнать их с родной для них территории", - заявил Небензя.
"Потакание самым безрассудным действиям своего союзника, нежелание поиска справедливых решений на основе имеющейся международно-правовой базы – прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны, которая может охватить весь регион. Если США и Израиль и получат выгоду от этого, то только краткосрочную", - отметил он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя призвал Совбез сейчас же проголосовать за принятие Палестины в ООН
Вчера, 19:35
Как указал Небензя, при этом Вашингтон окончательно выведет себя за скобки миролюбивых и уважаемых государств, полностью разделит со своими израильскими союзниками ответственность за гибель десятков тысяч мирных палестинцев.
"Это недостойно великой державы и история вам этого не простит. Призываем США прислушаться к голосу разума, задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов СБ по установлению немедленного прекращения огня в Газе", - заключил он.
Посол России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Небензя возложил предотвращение эскалации на Ближнем Востоке на ГА ООН
25 октября 2023, 23:59
 
В миреСШАВашингтон (штат)ПалестинаВасилий НебензяООНГенеральная Ассамблея ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала