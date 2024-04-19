https://ria.ru/20240419/nebenzya-1940930290.html
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН - РИА Новости, 19.04.2024
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Вашингтон оказался практически в полной изоляции, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять Палестину в состав организации, заявил на заседании Совбеза... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T01:01
2024-04-19T01:01
2024-04-19T01:03
в мире
сша
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палестина
василий небензя
оон
генеральная ассамблея оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 19 апр – РИА Новости. Вашингтон оказался практически в полной изоляции, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять Палестину в состав организации, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали за. "На сегодняшний день абсолютное большинство мирового сообщества выступает в поддержку заявки Палестины на прием в полноценные члены всемирной организации. Страдания мирных палестинцев находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру", - сказал Небензя. "Сегодняшнее использование права вето делегацией США – это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя", - подчеркнул он. Как указал постпред, Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля в отношении мирных жителей Газы, не замечать незаконной поселенческой активности Западного Иерусалима на Западном Берегу. "Цель – сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и и людей второго сорта, а, может быть, и вовсе изжить изгнать их с родной для них территории", - заявил Небензя. "Потакание самым безрассудным действиям своего союзника, нежелание поиска справедливых решений на основе имеющейся международно-правовой базы – прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны, которая может охватить весь регион. Если США и Израиль и получат выгоду от этого, то только краткосрочную", - отметил он. Как указал Небензя, при этом Вашингтон окончательно выведет себя за скобки миролюбивых и уважаемых государств, полностью разделит со своими израильскими союзниками ответственность за гибель десятков тысяч мирных палестинцев. "Это недостойно великой державы и история вам этого не простит. Призываем США прислушаться к голосу разума, задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов СБ по установлению немедленного прекращения огня в Газе", - заключил он.
https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905267263.html
https://ria.ru/20240418/palestina-1940892136.html
https://ria.ru/20231025/predotvraschenie-1905271057.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), палестина, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Вашингтон (штат), Палестина, Василий Небензя, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Небензя раскритиковал США за вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН
Небензя: США оказались в полной изоляции после голосования в СБ ООН по Палестине
ООН, 19 апр – РИА Новости. Вашингтон оказался практически в полной изоляции, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять Палестину в состав организации, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при организации Василий Небензя.
Ранее США
наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее
принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария
воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали за.
"На сегодняшний день абсолютное большинство мирового сообщества выступает в поддержку заявки Палестины на прием в полноценные члены всемирной организации. Страдания мирных палестинцев находят отклик в сердцах и душах миллионов людей по всему миру", - сказал Небензя.
"Сегодняшнее использование права вето делегацией США – это бесплодная попытка остановить неумолимый ход истории. Результаты голосования, когда Вашингтон оказался практически в полной изоляции, говорят сами за себя", - подчеркнул он.
Как указал постпред, Соединенные Штаты готовы до последнего закрывать глаза на преступления Израиля
в отношении мирных жителей Газы, не замечать незаконной поселенческой активности Западного Иерусалима на Западном Берегу. "Цель – сломать волю палестинцев, заставить их безоговорочно подчиниться оккупирующей державе, превратить их в слуг и и людей второго сорта, а, может быть, и вовсе изжить изгнать их с родной для них территории", - заявил Небензя.
"Потакание самым безрассудным действиям своего союзника, нежелание поиска справедливых решений на основе имеющейся международно-правовой базы – прямой путь к дальнейшему скатыванию в пучину войны, которая может охватить весь регион. Если США и Израиль и получат выгоду от этого, то только краткосрочную", - отметил он.
Как указал Небензя, при этом Вашингтон окончательно выведет себя за скобки миролюбивых и уважаемых государств, полностью разделит со своими израильскими союзниками ответственность за гибель десятков тысяч мирных палестинцев.
"Это недостойно великой державы и история вам этого не простит. Призываем США прислушаться к голосу разума, задуматься о последствиях своих решений и безотлагательно подключиться к усилиям остальных членов СБ по установлению немедленного прекращения огня в Газе", - заключил он.