https://ria.ru/20240419/nebenzya-1940928542.html

Небензя прокомментировал вето США на предложение принять Палестину в ООН

Небензя прокомментировал вето США на предложение принять Палестину в ООН - РИА Новости, 19.04.2024

Небензя прокомментировал вето США на предложение принять Палестину в ООН

США показали свое истинное отношение к палестинцам, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять страну в состав ООН – для Вашингтона палестинский народ не РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:33

2024-04-19T00:33

2024-04-19T00:49

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 19 апр – РИА Новости. США показали свое истинное отношение к палестинцам, проголосовав в СБ ООН против рекомендации принять страну в состав ООН – для Вашингтона палестинский народ не имеет права на свое государство, заявил на заседании Совбеза постпред РФ Василий Небензя. Ранее США наложили вето на резолюцию, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Британия и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совбеза голосовали "за". "По сути, речь шла о простом вопросе: достойны ли палестинцы быть частью мировой семьи, принимать полноценное участие во всех решениях международной жизни", - сказал Небензя. "Применив вето в пятый раз с начала обострения в Газе, они снова продемонстрировали свое истинное отношение к палестинцам. Для Вашингтона они не заслуживают иметь сове собственное государство. Они лишь препятствие на пути реализации интересов Израиля", - добавил постпред.

https://ria.ru/20240418/polyanskiy-1940696995.html

https://ria.ru/20240326/ssha-1936013931.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), россия, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году