https://ria.ru/20240419/nbc-1940951070.html
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану
Власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:55
2024-04-19T07:55
2024-04-19T07:55
израиль
иран
исфахан
nbc
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13831557e82fcf9fc1786e6b7b31516.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильских военных. По данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Атака произошла через несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил о "немедленном ответе на максимальном уровне", если Израиль предпримет против Исламской Республики военные действия. "На данный момент никаких изменений в инструкциях для гражданского населения Израиля нет", - заявил представитель израильской армии.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940949138.html
израиль
иран
исфахан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b292e870fcfca915e44c66f8832f0aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, иран, исфахан, nbc, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире
Израиль, Иран, Исфахан, NBC, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану
NBC: Израиль не выпускал дополнительных предупреждений после удара по Ирану