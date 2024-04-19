Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/nbc-1940951070.html
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану
Власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:55
2024-04-19T07:55
израиль
иран
исфахан
nbc
обострение ситуации между ираном и израилем
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b13831557e82fcf9fc1786e6b7b31516.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильских военных. По данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Атака произошла через несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил о "немедленном ответе на максимальном уровне", если Израиль предпримет против Исламской Республики военные действия. "На данный момент никаких изменений в инструкциях для гражданского населения Израиля нет", - заявил представитель израильской армии.
https://ria.ru/20240419/izrail-1940949138.html
израиль
иран
исфахан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152637/36/1526373614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6b292e870fcfca915e44c66f8832f0aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, иран, исфахан, nbc, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире
Израиль, Иран, Исфахан, NBC, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, В мире
СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану

NBC: Израиль не выпускал дополнительных предупреждений после удара по Ирану

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильских военных.
По данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Атака произошла через несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил о "немедленном ответе на максимальном уровне", если Израиль предпримет против Исламской Республики военные действия.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
СМИ: Израиль оценивает эффективность утренних ударов по Ирану
07:37
"На данный момент никаких изменений в инструкциях для гражданского населения Израиля нет", - заявил представитель израильской армии.
 
ИзраильИранИсфаханNBCОбострение ситуации между Ираном и ИзраилемВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала