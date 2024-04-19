https://ria.ru/20240419/nbc-1940951070.html

СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану

СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану - РИА Новости, 19.04.2024

СМИ: Израиль не выпускал предупреждений для граждан после удара по Ирану

Власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:55

2024-04-19T07:55

2024-04-19T07:55

израиль

иран

исфахан

nbc

обострение ситуации между ираном и израилем

в мире

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Власти Израиля не выпускали дополнительных предупреждений для своих граждан из-за сообщений об ответном ударе по Ирану, сообщает телеканал NBC со ссылкой на израильских военных. По данным американских СМИ, Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Атака произошла через несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил о "немедленном ответе на максимальном уровне", если Израиль предпримет против Исламской Республики военные действия. "На данный момент никаких изменений в инструкциях для гражданского населения Израиля нет", - заявил представитель израильской армии.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940949138.html

израиль

иран

исфахан

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израиль, иран, исфахан, nbc, обострение ситуации между ираном и израилем, в мире