https://ria.ru/20240419/navodnenie-1941115611.html

В Тюменскую область придет большой объем воды

В Тюменскую область придет большой объем воды - РИА Новости, 19.04.2024

В Тюменскую область придет большой объем воды

Большой массив воды, который идет вниз по течению реки Тобол из Курганской области, будет в Упоровском районе Тюменской области в течение нескольких дней,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:50

2024-04-19T17:50

2024-04-19T17:58

тюменская область

курганская область

происшествия

наводнения в россии — 2024

владимир якушев

тобол (река)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112469_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_46c11716d30bfc793d4254d218d6f456.jpg

ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Большой массив воды, который идет вниз по течению реки Тобол из Курганской области, будет в Упоровском районе Тюменской области в течение нескольких дней, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев после облета территорий."Мы сейчас с вертолета видели тот большой массив воды, который идет вниз по течению из Курганской области, он будет здесь в течение нескольких дней. В Тюменской области решением губернатора были проведены все необходимые работы. Задача - сделать всё для минимизации последствий паводка", - цитирует слова Якушева аппарат полпредства.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.

https://ria.ru/20240419/tyumen-1941008356.html

тюменская область

курганская область

тобол (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюменская область, курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, владимир якушев, тобол (река)