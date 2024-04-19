https://ria.ru/20240419/navodnenie-1941115611.html
В Тюменскую область придет большой объем воды
В Тюменскую область придет большой объем воды - РИА Новости, 19.04.2024
В Тюменскую область придет большой объем воды
Большой массив воды, который идет вниз по течению реки Тобол из Курганской области, будет в Упоровском районе Тюменской области в течение нескольких дней,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:50
2024-04-19T17:50
2024-04-19T17:58
тюменская область
курганская область
происшествия
наводнения в россии — 2024
владимир якушев
тобол (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112469_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_46c11716d30bfc793d4254d218d6f456.jpg
ТЮМЕНЬ, 19 апр – РИА Новости. Большой массив воды, который идет вниз по течению реки Тобол из Курганской области, будет в Упоровском районе Тюменской области в течение нескольких дней, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев после облета территорий."Мы сейчас с вертолета видели тот большой массив воды, который идет вниз по течению из Курганской области, он будет здесь в течение нескольких дней. В Тюменской области решением губернатора были проведены все необходимые работы. Задача - сделать всё для минимизации последствий паводка", - цитирует слова Якушева аппарат полпредства.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Для минимизации и ликвидации последствий половодья в Тюменской области сформировали группировку, в которую вошли более 12 тысяч человек и свыше 2,6 тысячи единиц техники. Для информирования населения по вопросам, связанным с паводком, действуют единый номер горячей линии 122, система оповещения через смс-сообщения, запущен сайт паводок72.рф.
https://ria.ru/20240419/tyumen-1941008356.html
тюменская область
курганская область
тобол (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112469_0:0:1137:852_1920x0_80_0_0_784c8efa9af93d676648406db67fcb36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, курганская область, происшествия, наводнения в россии — 2024, владимир якушев, тобол (река)
Тюменская область, Курганская область, Происшествия, Наводнения в России — 2024, Владимир Якушев, Тобол (река)
В Тюменскую область придет большой объем воды
В Тюменской области ждут большой воды, которая идет из Курганской области