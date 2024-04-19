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Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с поставками оружия ради Украины - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/nato-1941121638.html
Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с поставками оружия ради Украины
Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с поставками оружия ради Украины - РИА Новости, 19.04.2024
Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с поставками оружия ради Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:12
2024-04-19T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны. "Я призвал страны копать глубже, что означает, что, если они могут поставить Украине только оружие, которое им необходимо для обеспечения собственной обороны, то они должны рисковать", - сказал он. Столтенберг также заявил, что по итогам совещания в режиме видеоконференции глав минобороны стран НАТО и Владимира Зеленского было принято решение ускорить поставки Киеву боеприпасов и систем ПВО, доппоставки систем противовоздушной обороны можно ждать уже в ближайшем будущем. По словам Столтенберга, Запад "поставляет Украине оружие, с помощью которого она поражает военные возможности России, а это, в свою очередь, делает НАТО безопаснее".
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины
Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с поставками оружия ради Украины

Столтенберг призвал НАТО отправлять Киеву даже оружие из запасов для самообороны

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны.
"Я призвал страны копать глубже, что означает, что, если они могут поставить Украине только оружие, которое им необходимо для обеспечения собственной обороны, то они должны рисковать", - сказал он.
Столтенберг также заявил, что по итогам совещания в режиме видеоконференции глав минобороны стран НАТО и Владимира Зеленского было принято решение ускорить поставки Киеву боеприпасов и систем ПВО, доппоставки систем противовоздушной обороны можно ждать уже в ближайшем будущем.
По словам Столтенберга, Запад "поставляет Украине оружие, с помощью которого она поражает военные возможности России, а это, в свою очередь, делает НАТО безопаснее".
Изображение сгенерировано ИИ
Война с Европой становится неизбежна
13 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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