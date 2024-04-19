https://ria.ru/20240419/nato-1941121638.html

Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с поставками оружия ради Украины

Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с поставками оружия ради Украины - РИА Новости, 19.04.2024

Столтенберг призвал страны НАТО рисковать с поставками оружия ради Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:12

2024-04-19T18:12

2024-04-19T18:12

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йенс столтенберг

нато

вооруженные силы украины

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны. "Я призвал страны копать глубже, что означает, что, если они могут поставить Украине только оружие, которое им необходимо для обеспечения собственной обороны, то они должны рисковать", - сказал он. Столтенберг также заявил, что по итогам совещания в режиме видеоконференции глав минобороны стран НАТО и Владимира Зеленского было принято решение ускорить поставки Киеву боеприпасов и систем ПВО, доппоставки систем противовоздушной обороны можно ждать уже в ближайшем будущем. По словам Столтенберга, Запад "поставляет Украине оружие, с помощью которого она поражает военные возможности России, а это, в свою очередь, делает НАТО безопаснее".

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины