Рейтинг@Mail.ru
НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии - РИА Новости, 19.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/nato-1941015899.html
НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии
НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии - РИА Новости, 19.04.2024
НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии
НАТО, организуя новую миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву, "сползает" в конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:18
2024-04-19T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
виктор орбан
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_8a6c3f667624f1a48127b2429156ce1a.jpg
БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. НАТО, организуя новую миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву, "сползает" в конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Первая глава этого конфликта закончилась тем, что подняли вопрос об отправке военных на Украину, такого раньше не было, НАТО оставалась в стороне от конфликта. Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, вопрос стоит в том, удастся ли Венгрии остаться в стороне от конфликта, как удавалось это делать на первом этапе. Будапешт всегда подчеркивал, что это конфликт "двух братских славянских народов", в то время как "в Брюсселе считают, что это их война". "Вопрос не в том, хотим ли мы оставаться в стороне, пока во главе Венгрии стоит национальное правительство, мы не будем вмешиваться в российско-украинскую войну ни на чьей стороне", - сказал Орбан.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903295194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7e0c8b16556212824f772a9ba6a4364.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, виктор орбан, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО
НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии

Орбан: НАТО, организуя новую миссию на Украине, сползает в конфликт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. НАТО, организуя новую миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву, "сползает" в конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Первая глава этого конфликта закончилась тем, что подняли вопрос об отправке военных на Украину, такого раньше не было, НАТО оставалась в стороне от конфликта. Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Изображение сгенерировано ИИ
Запад готовится к попытке "принуждения России к миру"
11 апреля, 08:00
По его словам, вопрос стоит в том, удастся ли Венгрии остаться в стороне от конфликта, как удавалось это делать на первом этапе. Будапешт всегда подчеркивал, что это конфликт "двух братских славянских народов", в то время как "в Брюсселе считают, что это их война".
"Вопрос не в том, хотим ли мы оставаться в стороне, пока во главе Венгрии стоит национальное правительство, мы не будем вмешиваться в российско-украинскую войну ни на чьей стороне", - сказал Орбан.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
Изображение сгенерировано ИИ
Война с Европой становится неизбежна
13 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияВиктор ОрбанНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала