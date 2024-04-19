https://ria.ru/20240419/nato-1941015899.html
НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии
НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии - РИА Новости, 19.04.2024
НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии
НАТО, организуя новую миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву, "сползает" в конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:18
2024-04-19T12:18
2024-04-19T12:18
специальная военная операция на украине
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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. НАТО, организуя новую миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву, "сползает" в конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Первая глава этого конфликта закончилась тем, что подняли вопрос об отправке военных на Украину, такого раньше не было, НАТО оставалась в стороне от конфликта. Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, вопрос стоит в том, удастся ли Венгрии остаться в стороне от конфликта, как удавалось это делать на первом этапе. Будапешт всегда подчеркивал, что это конфликт "двух братских славянских народов", в то время как "в Брюсселе считают, что это их война". "Вопрос не в том, хотим ли мы оставаться в стороне, пока во главе Венгрии стоит национальное правительство, мы не будем вмешиваться в российско-украинскую войну ни на чьей стороне", - сказал Орбан.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.
https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, венгрия, виктор орбан, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО
НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии
Орбан: НАТО, организуя новую миссию на Украине, сползает в конфликт