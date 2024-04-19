https://ria.ru/20240419/nato-1941015899.html

НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии

НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии - РИА Новости, 19.04.2024

НАТО сползает в конфликт на Украине, заявил премьер Венгрии

НАТО, организуя новую миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву, "сползает" в конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:18

2024-04-19T12:18

2024-04-19T12:18

специальная военная операция на украине

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украина

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 19 апр - РИА Новости. НАТО, организуя новую миссию по координации подготовки украинских военных и отправке оружия Киеву, "сползает" в конфликт, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Первая глава этого конфликта закончилась тем, что подняли вопрос об отправке военных на Украину, такого раньше не было, НАТО оставалась в стороне от конфликта. Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, вопрос стоит в том, удастся ли Венгрии остаться в стороне от конфликта, как удавалось это делать на первом этапе. Будапешт всегда подчеркивал, что это конфликт "двух братских славянских народов", в то время как "в Брюсселе считают, что это их война". "Вопрос не в том, хотим ли мы оставаться в стороне, пока во главе Венгрии стоит национальное правительство, мы не будем вмешиваться в российско-украинскую войну ни на чьей стороне", - сказал Орбан.Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что НАТО хочет увеличить свою координационную роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат, 31 страна поддерживает это решение, а Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом.

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, виктор орбан, нато