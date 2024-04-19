https://ria.ru/20240419/mvf-1941129941.html

В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов

В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов - РИА Новости, 19.04.2024

В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов

Вопрос конфискации суверенных активов России в пользу Украины может решаться отдельными юрисдикциями и судами, но несет риски мировой валютной системе,... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:51

2024-04-19T18:51

2024-04-19T18:51

россия

украина

мвф

санкции в отношении россии

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg

ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Вопрос конфискации суверенных активов России в пользу Украины может решаться отдельными юрисдикциями и судами, но несет риски мировой валютной системе, предупредил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер. "Что касается захвата российских активов, то, на наш взгляд, это будет решаться соответствующими юрисдикциями и судами", - сообщил он на брифинге. Каммер предупредил, что подобные действия несут риски для международной валютной системы, что необходимо принимать в расчет.

https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Зубков

Максим Зубков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, украина, мвф, санкции в отношении россии, в мире