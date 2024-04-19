https://ria.ru/20240419/mvf-1941129941.html
В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов
В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов - РИА Новости, 19.04.2024
В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов
Вопрос конфискации суверенных активов России в пользу Украины может решаться отдельными юрисдикциями и судами, но несет риски мировой валютной системе,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:51
2024-04-19T18:51
2024-04-19T18:51
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Вопрос конфискации суверенных активов России в пользу Украины может решаться отдельными юрисдикциями и судами, но несет риски мировой валютной системе, предупредил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер. "Что касается захвата российских активов, то, на наш взгляд, это будет решаться соответствующими юрисдикциями и судами", - сообщил он на брифинге. Каммер предупредил, что подобные действия несут риски для международной валютной системы, что необходимо принимать в расчет.
https://ria.ru/20240418/aktivy-1940700220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, мвф, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, МВФ, Санкции в отношении России, В мире
В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов
МВФ: конфискация российских активов несет риски мировой валютной системе