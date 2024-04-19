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В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов - РИА Новости, 19.04.2024
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18:51 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/mvf-1941129941.html
В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов
В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов - РИА Новости, 19.04.2024
В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов
Вопрос конфискации суверенных активов России в пользу Украины может решаться отдельными юрисдикциями и судами, но несет риски мировой валютной системе,... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:51
2024-04-19T18:51
россия
украина
мвф
санкции в отношении россии
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Вопрос конфискации суверенных активов России в пользу Украины может решаться отдельными юрисдикциями и судами, но несет риски мировой валютной системе, предупредил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер. "Что касается захвата российских активов, то, на наш взгляд, это будет решаться соответствующими юрисдикциями и судами", - сообщил он на брифинге. Каммер предупредил, что подобные действия несут риски для международной валютной системы, что необходимо принимать в расчет.
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россия, украина, мвф, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Украина, МВФ, Санкции в отношении России, В мире
В МВФ прокомментировали возможную конфискацию российских активов

МВФ: конфискация российских активов несет риски мировой валютной системе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Вопрос конфискации суверенных активов России в пользу Украины может решаться отдельными юрисдикциями и судами, но несет риски мировой валютной системе, предупредил директор Европейского департамента Международного валютного фонд (МВФ) Альфред Каммер.
"Что касается захвата российских активов, то, на наш взгляд, это будет решаться соответствующими юрисдикциями и судами", - сообщил он на брифинге.
Каммер предупредил, что подобные действия несут риски для международной валютной системы, что необходимо принимать в расчет.
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Страны G7 раскрыли планы на замороженные российские активы
18 апреля, 04:53
 
РоссияУкраинаМВФСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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