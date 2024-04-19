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Спасатели эвакуировали из Кургана мужчину с сердечным приступом
Спасатели эвакуировали из Кургана мужчину с сердечным приступом - РИА Новости, 19.04.2024
Спасатели эвакуировали из Кургана мужчину с сердечным приступом
Сотрудники МЧС вывезли мужчину с сердечным приступом из затопленного микрорайона Кургана с правого берега реки Тобол, сообщил РИА Новости один из спасателей. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:04
2024-04-19T20:04
2024-04-19T20:04
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС вывезли мужчину с сердечным приступом из затопленного микрорайона Кургана с правого берега реки Тобол, сообщил РИА Новости один из спасателей. По словам собеседника агентства, в пятницу вечером сотрудники МЧС доставили с затопленного правого берега Тобола в центр Кургана мужчину, у которого случился сердечный приступ. Больного сразу передали медикам. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону на пятницу, в регионе остаются затопленными 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах, 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог. В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, курган, тобол (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Спасатели эвакуировали из Кургана мужчину с сердечным приступом
Спасатели вывезли из затопленного района Кургана мужчину с сердечным приступом