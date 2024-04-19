https://ria.ru/20240419/muzhchina-1941141887.html

Спасатели эвакуировали из Кургана мужчину с сердечным приступом

Спасатели эвакуировали из Кургана мужчину с сердечным приступом - РИА Новости, 19.04.2024

Спасатели эвакуировали из Кургана мужчину с сердечным приступом

Сотрудники МЧС вывезли мужчину с сердечным приступом из затопленного микрорайона Кургана с правого берега реки Тобол, сообщил РИА Новости один из спасателей. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T20:04

2024-04-19T20:04

2024-04-19T20:04

происшествия

курган

тобол (река)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС вывезли мужчину с сердечным приступом из затопленного микрорайона Кургана с правого берега реки Тобол, сообщил РИА Новости один из спасателей. По словам собеседника агентства, в пятницу вечером сотрудники МЧС доставили с затопленного правого берега Тобола в центр Кургана мужчину, у которого случился сердечный приступ. Больного сразу передали медикам. По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону на пятницу, в регионе остаются затопленными 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах, 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог. В Курганской области с 8 апреля действует режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html

курган

тобол (река)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курган, тобол (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024