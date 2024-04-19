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Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы - РИА Новости, 23.04.2024
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10:47 19.04.2024 (обновлено: 18:07 23.04.2024)
https://ria.ru/20240419/moskva-1941847936.html
Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы
Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы - РИА Новости, 23.04.2024
Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы
В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, горожан просят быть предельно внимательными на улице, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-19T10:47
2024-04-23T18:07
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, горожан просят быть предельно внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По оперативному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы ветер усилится. В течение дня его порывы могут достигать 23 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. Отмечается, что за день 18 апреля и в ночь на 19 апреля в отдельных районах города выпало до 15 миллиметров осадков - это почти 35% месячной нормы.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода

Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкШквалистый ветер и ливень в Москве
Шквалистый ветер и ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Шквалистый ветер и ливень в Москве
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, горожан просят быть предельно внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По оперативному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы ветер усилится. В течение дня его порывы могут достигать 23 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за день 18 апреля и в ночь на 19 апреля в отдельных районах города выпало до 15 миллиметров осадков - это почти 35% месячной нормы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскванепогода
 
 
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