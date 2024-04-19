https://ria.ru/20240419/moskva-1941847936.html

Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы

Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы - РИА Новости, 23.04.2024

Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, горожан просят быть предельно внимательными на улице, сообщается в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-19T10:47

2024-04-19T10:47

2024-04-23T18:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. В ближайшие часы в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду, горожан просят быть предельно внимательными на улице, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По оперативному прогнозу синоптиков, в ближайшие часы ветер усилится. В течение дня его порывы могут достигать 23 метров в секунду. Просим горожан быть предельно внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении. Отмечается, что за день 18 апреля и в ночь на 19 апреля в отдельных районах города выпало до 15 миллиметров осадков - это почти 35% месячной нормы.

https://ria.ru/20240418/lift-1940719963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, непогода