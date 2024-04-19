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Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий сильного ветра - РИА Новости, 23.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
20:34 19.04.2024 (обновлено: 18:05 23.04.2024)
https://ria.ru/20240419/moskva-1941847360.html
Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий сильного ветра
Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий сильного ветра - РИА Новости, 23.04.2024
Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий сильного ветра
Специалисты городских служб Москвы начали ликвидировать последствия сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-19T20:34
2024-04-23T18:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали ликвидировать последствия сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра. Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении. В ведомстве предупредили, что сильный ветер сохранится в столице в ближайшие часы. Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы

Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий сильного ветра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДевушка выходит из вестибюля станции метро "Парк культуры"
Девушка выходит из вестибюля станции метро Парк культуры - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушка выходит из вестибюля станции метро "Парк культуры"
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали ликвидировать последствия сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра. Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении.
В ведомстве предупредили, что сильный ветер сохранится в столице в ближайшие часы. Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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