https://ria.ru/20240419/moskva-1941847360.html

Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий сильного ветра

Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий сильного ветра - РИА Новости, 23.04.2024

Городские службы Москвы приступили к ликвидации последствий сильного ветра

Специалисты городских служб Москвы начали ликвидировать последствия сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-19T20:34

2024-04-19T20:34

2024-04-23T18:05

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Специалисты городских служб Москвы начали ликвидировать последствия сильного ветра, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра. Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - говорится в сообщении. В ведомстве предупредили, что сильный ветер сохранится в столице в ближайшие часы. Москвичей попросили быть предельно внимательными на улице.

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы