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В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском
В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском
Молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:25
2024-04-19T12:25
2024-04-19T12:29
происшествия
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россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летного молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала она. По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире дома по улице Поляны в Москве, напал на следователя, прибывшего для проведения обыска в жилище отца фигуранта. Нападавший задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
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происшествия, жилье, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском
В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца