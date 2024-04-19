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В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском - РИА Новости, 19.04.2024
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12:25 19.04.2024 (обновлено: 12:29 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/moskva-1941018679.html
В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском
В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском - РИА Новости, 19.04.2024
В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском
Молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:25
2024-04-19T12:29
происшествия
жилье
москва
россия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летного молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала она. По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире дома по улице Поляны в Москве, напал на следователя, прибывшего для проведения обыска в жилище отца фигуранта. Нападавший задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
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происшествия, жилье, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Москва, Россия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском

В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
«
"Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летного молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала она.
По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире дома по улице Поляны в Москве, напал на следователя, прибывшего для проведения обыска в жилище отца фигуранта. Нападавший задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.
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ПроисшествияЖильеМоскваРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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