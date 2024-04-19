https://ria.ru/20240419/moskva-1941018679.html

В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском

В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском - РИА Новости, 19.04.2024

В Москве мужчина напал на следователя, прибывшего с обыском

Молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:25

2024-04-19T12:25

2024-04-19T12:29

происшествия

жилье

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Молодой человек напал на следователя, прибывшего с обыском в квартиру его отца в Москве, возбуждено дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. "Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летного молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала она. По данным следствия, 17 апреля мужчина, находясь в квартире дома по улице Поляны в Москве, напал на следователя, прибывшего для проведения обыска в жилище отца фигуранта. Нападавший задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

https://ria.ru/20240416/podrostki-1940341532.html

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происшествия, жилье, москва, россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)